Poloniny sú na túru náročnejšie ako veľhory. Netreba ich podceňovať

Rodičia často sami pomáhajú deťom a nevolajú horských záchranárov.

16. sep 2020 o 0:00 Jana Otriová

ZBOJ. Počet turistov v Národnom parku (NP) Poloniny stúpa.

Potvrdzujú to organizátori cestovného ruchu, poskytovatelia ubytovania i horskí záchranári.

Tí upozorňujú na to, že aj keď Poloniny nie sú veľhory, treba mať pred nimi rešpekt, nepodceňovať ich a poistiť sa.

Podchladený a vyčerpaný

Nedávno horskí záchranári zo Zboja pomáhali vyčerpanému 46-ročnému českému turistovi.

Podvečer ho zastihol na hrebeni v oblasti vrchu Sinkova nad Ruským sedlom pri hranici s Poľskom. Ide o ťažšie dostupný skalnatý terén, ktorým prechádza cyklotrasa.

„Turista bol podchladený, veľmi vyčerpaný. Nedokázal ďalej pokračovať v naplánovanej túre. Chcel prenocovať v Ruskom, do dediny by už však nevládal dôjsť. Navyše sa zhoršovalo počasie. Hlásili búrky a on mal len spací vak, ktorý by ho pred dažďom určite neochránil,“ opísal situáciu záchranár Branislav Bačovčin.

„Po fyzickej stránke bol na tom pomerne dobre, skôr zlyhala psychická stránka. Odmietol transport na nosidlách. Pomohli sme mu s ťažkým batohom a odviedli sme ho k vozidlu. Odviezli sme ho do Zboja, kde mu obec poskytla dočasné ubytovanie,“ dodal.

Na túru náročné

Oblečenie, obuv a vybavenie muža podľa Bačovčina zodpovedalo „rekreačnému turistovi“.

„Poloniny sú na túru oveľa náročnejšie ako naše veľhory. Značenie je menej viditeľné, chodníky sú často mokré, zablatené a zradné. Ľahko sa tu dá poblúdiť a ľudia to často podceňujú. Nepoistia sa a radšej riskujú svoje zdravie na úkor toho, aby zavolali pomoc,“ vysvetlil.