Kremský: Vidím nielen svetlo na konci tunela, ale aj to, čo je za ním

Poslanec NRSR v Humennom kontroloval plnenie dohody medzi firmami Nexis Fibers a Chemes.

26. aug 2020 o 17:39 Jana Otriová

HUMENNÉ. Parlamentný poslanec Peter Kremský (OĽaNO) opäť rokoval v Humennom so spoločnosťami Chemes a Nexis Fibers.

Malá dohoda sa plní, k veľkej sa blížia, povedal.

Apríl a máj boli ťažké

Pred tromi mesiacmi prerušenie dodávok niektorých energií zo strany Chemesu zastavilo stroje výrobcovi priemyselných vlákien firme Nexis Fibers, ktorá sídli v priemyselnom parku (PP) Chemes.

Úlohy mediátora na rokovaniach sa vtedy zhostil predseda parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Kremský.

Označil ich za „ťažké“, boli však aj vďaka jeho osobnému nasadeniu úspešné.

Podarilo sa mu dosiahnuť zmierenie a spoluprácu.

V sobotu 23. mája oznámil, že Chemes a Nexis Fibers sa dohodli na ďalšom spoločnom fungovaní v PP Chemes a podpísali dohodu do konca roka 2021.

Výroba v Nexis Fibers sa opäť spustila.

„Som rád, že sa podarilo odvrátiť hrozbu prepustenia takmer 400 zamestnancov Nexis Fibers a 1 400 pracovníkov v PP, ktorí boli sporom ohrození,“ povedal vtedy Kremský pred bránami parku.

Ako to funguje

Po troch mesiacoch sa Kremský vrátil do Humenného opäť.

„Každá dohoda vyžaduje aj určitý dohľad. Stretli sme sa, aby sme zhodnotili, ako dohoda funguje. Vydiskutovali sme si drobné nezrovnalosti a dohodli si termíny, aby sa naplnili dohodnuté veci,“ povedal poslanec v stredu na brífingu v Humennom.

Obe spoločnosti pochválil za konštruktívny prístup pri hľadaní riešení a dohôd.

„Obe strany majú záujem na tom, aby to fungovalo a pokračovalo,“ povedal Kremský o stretnutí.

Nielen svetlo na konci tunela

Ťažiskom stredajšieho rokovania bolo osamostatnenie sa spoločnosti Nexis Fibers od dodávok neregulovaných energií od Chemesu.

Kremský priznal, že toto rokovanie bolo „zložitejšie“.

„Podarilo sa nám dospieť k návrhom a predstavám, ako by to mohlo fungovať. Nexis Fibers navrhne, ktoré časti pozemkov by chcela odkúpiť a v technických rokovaniach sa určí výška investície do výroby energií a konkrétne osamostatnenie sa. Je to ďalší krok vpred. Vidím už nielen svetlo na konci tunela, ale aj to, čo je za ním,“ zdôraznil.

Osamostatnenie je reálne

Kremský verí, že onedlho spoločne dospejú k „veľkej“ dohode, ktorá bude dlhodobá a zaručí ďalšiu spoluprácu.

„Jej výsledkom bude rozšírenie výroby Nexis Fibers v budúcnosti, prídu nové investície a pribudnú pracovné miesta,“ povedal.

Osamostatnenie by mohlo byť skutočnosťou od roku 2022 a Kremský ho vidí reálne.

Zdôraznil, že dohoda je nastavená tak, že by sa situácia s výpadkom energií z apríla a mája nemala zopakovať a zamestnanci Nexis Fibers neostali v neistote.

Potvrdil tiež oživenie automobilového priemyslu, ktorý je hlavným odberateľom firmy.

„Jej budúcnosť je celkom slušne zabezpečená, navyše prichádzajú investície do rozšírenia výroby,“ dodal.

Termíny krokov, ktoré povedú k uzatvoreniu „veľkej“ dohody, sú podľa poslanca stanovené.

„Nemusím byť na každom rokovaní. Pokiaľ by sa to zauzlilo, určite sa v Humennom objavím a pomôžem, aby sa to pohlo dopredu,“ uzavrel Kremský.

Ponuka podnikať v Gutmanove

Poslanec NR SR Tomáš Šudík (OĽaNO), ktorý je aj mestským poslancom, zdôraznil, že mesto Humenné sa snaží vyjsť firmám v ústrety a ponúka možnosti podnikať v mestskom priemyselnom parku Gutmanovo.

„Je prázdny a zbytočne chátra. Viaceré firmy majú záujem rozširovať výrobu, preto im ponúkame Gutmanovo hoci aj za jedno euro,“ povedal.

Dodal, že zachovanie a zvýšenie zamestnanosti v meste a okrese je prioritou.