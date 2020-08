Vášne vyvolal návrh, aby malo Humenné pamätník zavraždených Jána a Martiny

Poslancom ho predostrel minister Ján Mičovský.

26. aug 2020 o 14:29 Jana Otriová

HUMENNÉ. Návrh na umiestnenie pamätníka zavraždeným Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej pri knižnici vyvolal na rokovaní mestského zastupiteľstva búrlivú diskusiu.

V rozprave sa spomínali ruské tanky, samovraždy, dokonca Lukašenko.

Poslanec Ivan Hopta (Úsvit) sa plný emócií dostal až pred predsednícky stôl.

Prvý raz vo februári

Návrh umiestniť pred Vihorlatskú knižnicu na južnej časti námestia pamätník Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, „ mladým ľuďom zavraždeným za odvahu účinne prehovoriť za nás všetkých voči extrémnemu zlu“, predložili Ján Mičovský a Konštantín Javorský z humenského neformálneho zoskupenia Príď a poznaj mestským poslancom ešte na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Dva kvety vyrastajúce cez otvorené okno nekonformného výtvarníka a sochára Fera Guldana chceli osadiť 21. februára, na druhé výročie vrážd.

Keďže bolo pred parlamentnými voľbami, aktivita sa presunula na neskôr.

Vražda poznačila svedomie celého Slovenska

Na stredajšie rokovanie poslancov prišiel návrh predstaviť líder zoskupenia Ján Mičovský (OĽaNO), minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v súčasnej vláde.

Povedal, že dôvodov, prečo by mal v Humennom byť pamätník Jánovi a Martine, je niekoľko.

Vražda mladej dvojice vstúpila do histórie Slovenska a poznačila jeho svedomie.

Práve Humenné bolo tretím mestom po Bratislave a Košiciach, ktoré sa pridalo k protestom.

„Tretí dôvod je najdôležitejší. Je to otázka, ktorá zasahuje každého z nás: aké životné hodnoty vyznávame, čo je pre nás dôležité, čo považujeme za vec našich intímnych rodinných rozhodnutí, našej výchovy, nášho svedomia. Najmä rodičia vychovávajú svoje deti k statočnosti, odvahe, schopnosti zaujať stanovisko aj vtedy, keď to možno nie je jednoduché, ale keď to vyžaduje svedomie a láska k pravde,“ povedal.

Aké hodnoty vyznávame

Zdôraznil, že umiestnenie pamätníka v Humennom nie je otázkou vzťahu dvojice k mestu, ale otázkou vzťahu nášho svedomia a vnútorného presvedčenia k tomu, aké hodnoty vyznávame a ctíme si.

„Prečo v Humennom? Lebo aj v Humennom žijú ľudia, ktorí si ctia hodnoty, ktorí môžu byť hrdí, že Humenné sa zaradí medzi mestá, ktoré si jednoduchým dôstojným spôsobom pripomenú hodnoty, ktoré sú dôležité a presahujú každú dobu a epochu, a tiež naše rozhodnutie nepripustiť, aby sa takéto udalosti mohli ešte niekedy zopakovať,“ dodal.

Zdôraznil, že v tom netreba hľadať „politikum“, že ide o vec vnútorného presvedčenia.

Hopta: Dvojicu zavraždil kapitalizmus

Poslanec Hopta sa do rozpravy vložil s veľkou dávkou emócií.