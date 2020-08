Prešovská župa navrhuje spojiť dve humenské stredné školy

Riaditeľka: Kraj likviduje dobré akadémie.

22. aug 2020 o 0:00 Jana Otriová

Ak poslanci spojenie škôl odobria, do budovy Obchodnej akadémie v Humennom sa presťahuje aj Hotelová akadémia. (Zdroj: Jana Otriová )

HUMENNÉ. Najprv sa mali len presťahovať, teraz je v hre spájanie.

V pondelok majú župní poslanci rozhodnúť o tom, či sa Obchodná akadémia (OA) a Hotelová akadémia (HA) v Humennom spoja do jednej školy.

Optimalizácia zasiahne dve školy

Na pondelkovom zasadnutí zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) budú poslanci rokovať o návrhu optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti kraja.

V Humenskom okrese ide o dve školy - obchodnú a hotelovú akadémiu.

Tie by sa podľa predkladateľa mali spojiť do Spojenej školy so sídlom na Komenského ulici.

V navrhovanom riešení sa HA presťahuje do priestorov OA a dôjde aj k organizačným zmenám v štruktúre vedenia a zamestnancov.

Spojená škola bude mať jeden manažment, počet zamestnancov sa zníži o jedného riaditeľa a pravdepodobne o niekoľko nepedagogických zamestnancov.

Takto by mala škola fungovať od 1. septembra 2021 s predpokladaným počtom žiakov 386.

Rozbehli petíciu

Obchodná akadémia však s takýmto návrhom nesúhlasí a žiada návrh z rokovania stiahnuť.

Rozbehla petíciu, ktorú podpísalo takmer 4000 ľudí.