Humenné a okolité obce sa po záplavách pustili do upratovania

Na Brestovských rybníkoch už pretrhnutie hrádze nehrozí.

20. aug 2020 o 16:41 Jana Otriová

HUMENNÉ. Situácia po ničivých lokálnych záplavách v Humennom a okolitých obciach sa postupne dostáva do normálu.

V meste i susednom Brestove však stále platí tretí stupeň povodňovej aktivity.

Brestovské rybníky už ale prestali byť hrozbou.

Problémové miesto

Krízový povodňový štáb sa vo štvrtok predpoludním rozhodol pre výjazdové zasadnutie. Priamo do terénu si všetci kompetentní išli pozrieť aktuálnu situáciu na Gaštanovej ulici pred objektom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

Poniže mostíka sa prelomila betónová skruž na miestnom potoku Lieskovčík a sťažila prietok vody.

Nánosy dreva, bahna, trávy a iných nečistôt, ktoré zvrchu doniesla so sebou veľká voda, skruž upchali a zahatali prietok vody.

Tá v utorok z vybreženého potoka zaliala areál veterinárnej správy, dostala sa do pivníc a poškodila tri kotly.

„Riešime situáciu v súčinnosti so Slovenským vodohospodárskym podnikom, keďže potok je v ich správe. Ak by prišiel prudký dážď, mohol by opäť spôsobiť vyliatie potoka. Po diskusii so všetkými kompetentnými zložkami sme sa zhodli na návrhu odstrániť zábranu, respektíve trávnatý priechod vedľa mosta, aby prietok vody v potoku bol bezproblémový. Zatiaľ však zisťujeme uloženie inžinierskych sietí a možnosti odstránenia priechodu,“ informoval primátor Miloš Meričko (nezávislý).

V popoludňajších hodinách technické služby odstránili nánosy a vyčistili oblasť okolo mosta a potoka.

V piatok sa do práce pustia vodohospodári.

Finančná podpora

Mesto Humenné vyhlásilo zbierku pre ľudí postihnutých pandémiou nového koronavírusu.

Primátor Meričko je presvedčený o tom, že by z nej mali dostať podporu aj tí, ktorých záplavy zasiahli najviac. Príkladom je rodina Balkovcov na Kudlovskej ulici.

„Do najbližšieho mestského zastupiteľstva predložím návrh na rozšírenie zbierky o ľudí postihnutých živelnou pohromou. Navrhnem, aby sme týmto ľuďom pomohli aj prostredníctvom Komunitnej nadácie mesta Humenné,“ doplnil.

Pracovníci technických služieb bezplatne poskytli veľkoobjemové kontajnery a pomocou bagra odhrnuli vrstvu bahna z postihnutých dvorov.

Hrozilo pretrhnutie hrádze

Utorková prietrž mračien spôsobila problémy aj na Brestovských rybníkoch. Nachádzajú sa na obcou Brestov, slúžia na rybolov a areál je obľúbeným výletným miestom.

Nánosy dreva, bahna a nečistôt upchali priepust na hornom rybníku a hrozilo pretrhnutie hrádze.

„Nasadili sme vysokokapacitné čerpadlá, ktoré prečerpávali vodu do spodného rybníka a regulovateľne sme ju vypúšťali do miestneho potoka,“ opísal stredajší zásah hasičov riaditeľ OR HaZZ v Humennom Marek Pavlov.

Na mieste zasahovalo desať hasičov z okresného riaditeľstva a záchrannej brigády. Prečerpávanie trvalo šesť až sedem hodín.

„Laicky povedané, ubudol približne meter z celkovej plochy rybníka. Situácia je stabilizovaná a pretrhnutie hrádze nehrozí. Priebežne ju naďalej monitorujeme,“ spresnil Pavlov.

Zdôraznil, že ak by došlo k najhoršiemu, druhou vlnou záplav by bola postihnutá nielen obec Brestov, ale aj Dubník a Gaštanová ulica v Humennom.

Starostka Brestova Ľudmila Nováková (nezávislá) potvrdila, že v obci naďalej platí tretí stupeň, pokým nebudú vyčistené rigoly a cesta popod cintorín.

Pomáhali aj dobrovoľníci

Vo štvrtok na rybníkoch pracovali ťažké mechanizmy a dobrovoľníci.

Majiteľ rybníkov opísal, ako takmer polmetrová prívalová voda zaplavila rybníky v priebehu hodiny. Príčinu vidí v masívnej ťažbe v okolitých lesoch, po ktorej ostávajú holoruby.

Na prečistenie zapchatého výpustného zariadenia si zavolali bager a dobrovoľníkov.

Nánosy dreva, odpadu a hliny, ktoré veľká voda so sebou priniesla, vyviezli šiestimi tatrovkami.

Voda potrhala ploty. Škody a náklady na čistenie odhadol majiteľ na vyše 5-tisíc eur.

Jedinou dobrou správou je, že aj napriek rýchlemu odtoku vody sa ryby podarilo zachrániť.

Do víkendu by už mal byť areál pripravený pre verejnosť.