V humenskom futbale ostane zvečnený navždy. Ako muž z titulky

Dušan Papiak oslávil okrúhle jubileum.

19. aug 2020 o 0:00 Vladimír Cepko

Pred vsietením víťazného gólu do siete Slovana. Fotografia z titulky publikácie Chemlon do toho! od Ivana Pajtáša. (Zdroj: archív V. Cepka)

HUMENNÉ. Dušan Papiak, bývalý úspešný futbalista, v osemdesiatych rokoch minulého storočia reprezentujúci farby Chemlonu Humenné v I. SNFL sa zaradil do klubu šesťdesiatnikov.

Prišiel rovno do dorastu. A hneď skóroval

V jeho rodnom liste je uvedený dátum 17. 8. 1960 a miesto narodenia Spišská Nová Ves.

Spišskonovoveská životná kapitola trvala iba zopár dní, s rodinou sa sťahoval k historickému Monastyru v katastri Krásny Brod.

Neprešiel žiadnymi prípravkami a žiackymi kategóriami.

Až vo veku mladšieho dorastenca vhupol do organizovaného futbalu v TJ Spartak Vihorlat Medzilaborce. Hneď pri svojom prvom futbalovom vystúpení si pripísal dva góly.

Z A-mužstva Medzilaboriec sa v januári 1982 sťahoval do Tesly Stropkov, do radov mužstva bojujúceho o postup do I. SNFL.

Mužstvo, ktoré vybojovalo potup, sa spoliehalo hlavne na úderný útočný trojzáprah Marián Prusák, Dušan Papiak a Alojz Špak.

Pamätný gól Slovanu

Na scénu najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa potom vrátil už v drese Chemlonu Humenné. Tam sa stal na štyri sezóny lídrom a oporou mužstva.

Po vydarenej sezóne 1985/86 prišlo aj ocenenie v ankete týždenníka Podvihorlatské noviny o Najlepšieho športovca roka okresu Humenné za rok 1986.