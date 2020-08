Bylinkárka z Runiny: Príprava prírodných prípravkov nie je žiadna veda

V najvyššie položenej obci na Zemplíne vyrába domácu bio kozmetiku.

19. aug 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

Kto vojde do záhrady pri jej dome, musí cítiť, že sa jej JANA KAŠCÁKOVÁ spolu s manželom venujú naplno a s láskou. V záhrade nájdete rôzne bylinky, ktoré prevoňajú vzduch, zelenina a ovocie u nej rastú ekologicky, bez pomoci rôznych chemických hnojív či postrekov. Čo sa z liečivých rastlín neurodí v sade, nájde na lúkach, ktoré obklopujú obec Runina uloženú v Národnom parku Poloniny. Z usušených byliniek vyrába domáce mastičky, vyzná sa v produkcii jablkového octu, ovocnej kože, bee wraps, teda voskových obrúskov a mnohých ďalších produktov. Pre Janku Kaščákovú sú jej záhrada a produkcia biovýrobkov dlhoročným hobby, v profesijnom živote učí na Základnej škole v Dlhom nad Cirochou v Sninskom okrese. Zoznámiť sa s ňou a vyskúšať si u nej doma výrobu domácich bio mastí a všeličoho ďalšieho môžete v rámci pilotného projektu „Objavte Poloniny“, ktorý sa uskutoční od 21. do 23. augusta.

Prečo ste sa vôbec začali venovať bylinkám a výrobe liečivých mastí?

- Dostala som sa k tomu tak nejako prirodzene, pretože som v takomto prostredí vyrastala. Otec bol poľovník, veľa som chodievala na turistiku. Keď som sa už s vlastnou rodinou nasťahovala do bytovky v Snine, vždy ma to ťahalo von do prírody. S manželom a deťmi sme často chodievali do Tatier a do Slovenského raja. Ako pedagogička mám doteraz v škole turistický krúžok, do prírody chodím veľmi rada. Keď naše deti dorástli do istého veku, doma už bola nuda, snažili sme sa s manželom nájsť si nejaké miesto, kde tráviť voľný čas. Raz som sa vybrala so žiakmi do Ruského a prešli sme aj Runinu, ktorá sa mi veľmi páčila. Tak sme tu s manželom kúpili pozemok a postavili si dom. Začali sme sa venovať záhrade. Na škole som medzitým rozbehla projekt „Zelená škola“ a vďaka tomu som sa spoznala s viacerými ľuďmi, ktorí sa venujú prírodnému spôsobu života, prírodným záhradám i permakultúre a mňa to oslovilo.

Čiže od záhrady to nebolo ďaleko k bylinkám...

- Vždy som k nim mala blízko. Postupne som ich začala zbierať, sušiť. V okolí Runiny je príroda naozaj nedotknutá, nie sú pri nej postrekované polia, človek sa nemusí báť zbierať liečivé rastliny. Od zberu som pokročila ďalej, viacero byliniek pestujem na záhrade. Chystám sa urobiť si pri dome ďalšie vychytávky, ako napríklad slnečnú pascu. Snažím sa k pestovaniu viesť aj žiakov, v škole sme vyrobili bylinkovú špirálu. Som človek, ktorý stále vyhľadáva a skúša niečo nové, či už pri spracovaní zeleniny, ovocia aj byliniek. Keďže ma trápili alergie a kožné problémy, tak som hľadala niečo prírodné, čo by mi pomohlo. Postupne som prišla na to, že príprava prírodných prípravkov nie je žiadna veľká veda. Pomohli mi pri tom rôzne kurzy, absolvovala som jeden u Hanky Sekelovej v Bratislave, ktorá učí, ako pestovať a starať sa o záhradu bez všetkých postrekov a podobne. Doma vyrábam chutney, pečený lekvár, ovocné kože, liečivé oleje a masti, medzi nimi aj nechtíkovú mastičku. Spracúvam minimálne množstvá, ktoré rozdávam svojim známym, ktorí majú nejaké ťažkosti.

Možno nájsť rozumné rady aj na internete?

- Aj ja si hľadám rôzne návody na internete, ale vyskytujú sa tam rôzne protichodné názory, preto som si začala vyberať, ktorými sa budem riadiť a nechám sa inšpirovať.

Rozhodli ste sa svoje skúsenosti a vedomosti podávať ďalej ľuďom, ktorí sa tomu chcú tiež venovať. Je o to záujem?

- Minule u mňa bola jedna pani, ktorá pozná bylinky a robí s nimi. Výborne sme sa porozprávali, dokonca by som povedala, že v niektorých oblastiach mala lepšie informácie ako ja, v iných som zase toho vedela viac ja. Bola to vzájomne obohacujúca skúsenosť. Nedávno ku mne prišiel mladý pár, ktorý sa zaujímal o prírodné pestovanie a tiež výrobu liečivých mastí. Ak si to však porovnám s tým, ako majú agroturizmus rozbehnutí Poliaci na druhej strane našich lesov v Bieščadoch, tak u nás v Poloninách máme čo doháňať. Poliaci majú o túto formu turizmu veľký záujem, Slovákov je ešte potrebné naučiť, čo to vlastne agroturistika je a čo obnáša.

O čo sa ľudia najviac zaujímajú? Na čo sa pýtajú?