Esemesky z Ukrajiny chodia aj tým, ktorí hranicu neprekročili

Obyvatelia pohraničia môžu mať problém s opatreniami proti Covid-19.

12. aug 2020 o 0:00 Jana Otriová

UBĽA. Obyvateľov slovensko-ukrajinského pohraničia môžu dostať SMS od zahraničného operátora do problémov.

V súvislosti s ochorením Covid-19 je náš východný sused na zozname rizikových krajín.

Príde SMS

Podľa schválenej novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorým sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, má mať Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) možnosť získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v tzv. červených krajinách.

Osobu na prítomnosť v nebezpečnej krajine upozorní SMS.

Novela hovorí tiež o tom, že pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z „červenej“ krajiny môže byť až 5 000 eur.

Aj niekoľkokrát za deň

Ukrajina je jednou z krajín na červenom zozname.

V slovensko–ukrajinských pohraničných obciach chodia obyvateľom SMS od ukrajinských operátorov bežne aj niekoľkokrát za deň, hoci päty zo Slovenska nevytiahli.

„Pokladáme to za veľký problém. Kto má automatické nastavenie siete, v mnohých prípadoch mu často aj niekoľkokrát za deň naskočí ukrajinská mobilná sieť, hlavne Kijiv star. Ani si to nevšimnete. Veľakrát sa stalo, že sme cez ňu volali a zistili sme to až pri faktúrach s vyššou sumou,“ hovorí starostka Uble Nadežda Sirková (Smer-SD).

Manuálna sieť

Riešením, ktoré odporúčal aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), je nastaviť si manuálnu sieť.