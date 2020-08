Ne znate Polonynŷ? Tak do nich vyrazte za zážitkami

Naučíte sa lepiť pirohy alebo spoznáte taje pralesa.

11. aug 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

POLONINY. „Že Vŷ totŷ Polonynŷ ne znate, any po rusyňskŷ ne bis´idujete? Nič to zato! Po našim vikenďi budete všŷtko znaty i za rik sobi to budete choťity povtoryty!“

„Že vy tieto Poloniny nepoznáte, ani po rusínsky nehovoríte? Nevadí. Po našom víkende to už budete vedieť a o rok si to budete chcieť zopakovať.“

Takto možno jednoducho preložiť pozvánku v rusínčine, ktorá láka spoznávať najvýchodnejší cíp Slovenska.

Tým je Uličská dolina, ktorá sa rozprestiera pri hraniciach s Ukrajinou a Poľskom v lone Bukovských vrchov a rozľahlých Polonín.

Sedem obcí z doliny

Projekt Objavte Poloniny je na Slovensku nový. Je ním zážitkový víkend pre všetkých, ktorí sa chcú čo najviac dozvedieť o živote, zvykoch a tradíciách Rusínov a spoznať tamojšiu čarovnú a turistami pomerne neprebádanú prírodu. Uskutoční sa od 21. do 23. augusta.

Pilotný víkend organizuje občianske združenie Take naše. Účastníci navštívia, porozprávajú sa a priučia sa u miestnych, ktorí sa venujú remeslu, gastronómii či sprievodcovstvu a sprostredkujú tak tamojší život v jeho nefalšovanej podobe.

Počas troch dní je naplánovaných 22 aktivít na rôznych miestach a v rôznych časoch. Do programu sa zapojilo sedem obcí Uličskej doliny.

Výroba pirohov a pečenie chleba

Čo tak uvariť si v Novej Sedlici vlastné špecifické jedlo pre túto oblasť, ktorou sú trené pirohy?

Poradí vám to miestna pani, ktorá má tradičnú kuchyňu v malíčku. V Uliči si zase vyskúšate výrobu tatarčaných pirohov.

Vypracovať cesto na chlieb a upiecť ho v tradičnej hlinenej peci môžete v obci Topoľa.

„Aby sa chlieb mohol upiecť, treba najprv zrno vymlátiť, múku namlieť, cesto pripraviť a potom do pece naložiť. Sádzanie do pece je síce práca pre ježibabu z Perníkovej chalúpky, ale tu si to môžu vyskúšať aj deti,“ opisuje jeden zo zážitkov Eva Kocánová z občianskeho združenia Take naše.

Kto má šikovné ruky, môže sa priučiť vyrábaniu keramiky priamo na hrnčiarskom kruhu. Výklad k tomu dostanete v rusínčine.

Zvieracie trofeje v krčme

Rodiny s deťmi sa môžu zapojiť do výroby píšťaliek, voskových sviečok alebo ozdôb na vianočný stromček. Manželský pár, ktorý tieto výrobky roky tvorí, ukáže v Novej Sedlici, ako na to.

Cyklisti si so sprievodcom užijú cyklopotulky okolo vodnej nádrže Starina, spoznajú aj vysídlené dediny, z ktorých sa museli ľudia vysťahovať, aby tak umožnili vytvorenie najväčšieho zásobníka pitnej vody. Kto chce, môže zase šliapať do pedálov cez obce Uličskej doliny.

Vyznávači pešej turistiky sa môžu doslova stratiť v pralese Národného parku Poloniny a so sprievodcom vyšliapať do bodu, kde sa stretáva slovenská hranica s ukrajinskou.

„Navštívite miesta, kde hocikto nezájde. Dáte si najlepšie pivo v krčme, kde majú trofej zvieraťa, aké ste nikdy nevideli,“ láka na zážitky Kocánová.

Festival rozmenený na drobné

Za výhodu akcie pri súčasnej koronavírusovej pandémii považuje, že síce ide o festival, ale rozmiestnený na viacerých miestach a rozdrobený na menší počet účastníkov, keďže každá z aktivít má obmedzenú kapacitu.

Bližšie informácie o podujatí nájdete na objavtepoloniny.sk.