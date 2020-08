V Zemplínskych Hámroch žali kribicu, zakryje domček deduška Večerníčka

Ozimina je náročná na počasie.

4. aug 2020 o 18:17 TASR

ZEMPLÍNSKE HÁMRE. Tradičná žatva, teda ručným kosením, sa v utorok konala v obci Zemplínske Hámre v okrese Snina.

Kosila sa špeciálna odroda raže s dlhými steblami, nazývaná aj kribica, ktorá sa v minulosti používala na slamené strechy a ktorá sa už dnes bežne nepestuje.

"Táto slama, tento materiál po vymlátení bude použitý na zakrytie strechy v najvýchodnejšej časti Slovenska, v Novej Sedlici, kde sa nachádza národná kultúrna pamiatka, takzvaný domček deduška Večerníčka. V spojení s obcou Zemplínske Hámre sme sa dohodli, že túto slamu využijeme tam ako krytinu," uviedol za organizátorov Jaroslav Lechan z občianskeho združenia Košiar.

Je náročná na počasie

Kribica sa podľa neho kedysi využívala ako hlavná chlebovina, krmovina i krytina, takže z nej vznikal nielen dobrý ražný chlebík, ale aj slamené strechy.

"Je to ozimina, čiže sa seje na jeseň, tým pádom potrebuje kvalitné dažde, aby sa dobre zakorenila. Nie je náročná na pestovanie, ale je náročná na počasie hlavne pre jej výšku, ktorá je až dva metre. Po dozretí, zhruba začiatkom alebo v polovici augusta, si vyžaduje ručné zožatie, zviazanie do snopov a poukladanie do takzvaných krížov alebo panákov. Zhruba po dvoch až troch týždňoch, keď je dostatočne suché osivo, sa môže mlátiť a potom viazať," vysvetlil Lechan postup pri spracovaní.

Chlieb pečený v tradičnej peci

Na žatvu občianske združenie prinieslo chlieb z tejto raže, pečený v tradičnej hlinenej poľnej peci.

Takýto chlieb je podľa Lechana nielen voňavý a chutný, ale aj dlhšie vydrží, keďže pomalšie kôrnatie.

Na utorkovej akcii sa zúčastnili desiatky ľudí, viacerí sa aj aktívne zapojili do prác.

Starosta Zemplínskych Hámrov Ján Kepič (nezávislý) priblížil, že kribicu alebo tiež svätojánske žito pestujú hlavne pre slamu.

"Zaujímavosťou je, že sme siali v neskorom období, až na Mikuláša v decembri, ale napriek tomu sa nám to celkom podarilo. Kribica sa ujala a dnes sme mohli žať peknú rovnú slamu, ktorá dorástla zhruba 1,6 - 1,7 metra," povedal.