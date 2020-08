Na vrchu Skory pri Hostoviciach môže vzniknúť pamätník

Projekt existuje, peniaze nie sú.

3. aug 2020 o 13:32 TASR

HOSTOVICE. Na vrchu Skory pri obci Hostovice v Sninskom okrese, kde počas prvej svetovej vojny prebiehali krvavé boje, by mohol k existujúcej zvonici pribudnúť centrálny pamätník venovaný vojakom z územia dnešnej Slovenskej republiky.

Ako informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš Michaela Zdražilová, chýbajú naň však financie.

Miesto na vrchu Skory je podľa nej jednou z mála lokalít na Slovensku, kde počas prvej svetovej vojny bojovali vojaci z územia dnešnej Slovenskej republiky.

Preto podľa Martina Drobňáka z Klubu vojenskej histórie (KVH) Beskydy vznikla myšlienka vybudovať na tomto mieste pamätník vojakom, ktorí pochádzali z územia Slovenska a bojovali na frontoch prvej svetovej vojny po celom svete.

„Bolo ich viac ako 400 000 a 70 000 z nich zahynulo vo vojne a paradoxne nemajú žiaden centrálny pamätník. Úplne sa na nich zabudlo," priblížil Drobňák.

Vizuál pamätníka

Na Slovensku podľa neho neexistuje rodina, ktorej predok nebojoval na bojisku prvej svetovej vojny.

„Výstavbou pamätníka chceme pripomenúť zabudnutý smutný príbeh tisícov našich predkov, ktorí narukovali do rakúsko-uhorskej armády a zomleli ich tragické udalosti prvej svetovej vojny," priblížil Drobňák.

V pláne majú vybudovať minimálne 15 pamätníkov v kruhovej kompozícii.

„Pamätník by mal tvoriť kamenný podstavec, masívny drevený stĺp, ktorého súčasťou by bol plukovný odznak konkrétnej vojenskej jednotky, a hlavica stĺpu inšpirovaná šachovými figúrami by stvárňovala typ jednotky - pechota, jazdectvo, delostrelectvo, technické jednotky," priblížil víziu Drobňák.

Hľadajú financie

Projekt areálu je hotový, momentálne je KVH Beskydy v štádiu zháňania financií.

„Jednou z možností by mohla byť spolupráca vyšších územných celkov," spomenul Drobňák s tým, že v tomto prípade by sa dalo pekne identifikovať, v ktorej jednotke bojovali vojaci z konkrétneho kraja.

K vrchu Skory sa viaže tradícia turistického pochodu, ktorá siaha do roku 2015.

V roku 2016 tam vyrástla drevená šesť metrov vysoká zvonica, ku ktorej vedie náučný chodník s informačnými tabuľami. Jeho dĺžka predstavuje spolu 13 kilometrov.