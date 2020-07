Tomáš Matuščák sa kvalifikoval na halové atletické majstrovstvá Európy

Humenský šprintér bude medzi mužmi po prvýkrát.

29. júl 2020 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Hoci má Humenčan Tomáš Matuščák len 18 rokov, na seniorskom kontinentálnom šampionáte v poľskej Toruni v marci budúceho roku pobeží šesťdesiatku s najlepšími európskymi špintérmi.

Veľký humenský atletický talent musí za tartanovou dráhou cestovať do susedného okresného mesta.

Od futbalu k atletike

Tomáš Matuščák, člen 1. Atletického klubu (AK) Humenné, sa športu venuje odmalička.

„Dlho som hral futbal. Atletike sa venujem tri roky. Moji rodičia sú tiež atléti a celkom úspešní. Keď som hral futbal, všetci mi hovorili, že sa mám naň vykašľať a robiť atletiku.

Nakoniec som to vyskúšal a hneď po prvom tréningu som vedel, že mi to pôjde a bude ma to baviť. Naplnilo sa to,“ hovorí mladý šprintér.

Po prvýkrát medzi mužmi

Jeho doménou sa stal beh na 60 a 100 metrov, občas zabehne aj dvestovku.

Tomáš dosiahol prvé úspechy na Európskych hrách mládeže v maďarskom Győri, pred dvomi rokmi pretekal na majstrovstvách Európy do 17 rokov.

Najväčším Tomášovým úspechom je prekonanie slovenského, 15 rokov starého dorasteneckého rekordu v behu na 60 metrov na sklonku vlaňajška.

V tomto roku sa mu podarilo dostať v tabuľkách do top desiatky v behu na 60 metrov.

Dosiahnutým časom 6,77 sek. splnil limit na seniorské halové majstrovstvá Európy v Poľsku v marci 2021.

„Bol to neskutočný pocit. Som jedným z piatich na Slovensku, ktorí limit splnili. Je to pre mňa veľká radosť,“ hovorí.

Na majstrovstvá do Poľska sa nádejný junior teší.

„Bude to moje prvé veľké podujatie medzi mužmi, bude to zaujímavé. Mám veľké ambície, verím si. Myslím si, že mám na to dostať sa do finále a ukázať všetkým, že aj mladý chalan dokáže ponaháňať veľké mená v Európe,“ priznáva sa Tomáš.

Tomáš: Drina je veľká

Trénuje takmer každý deň.