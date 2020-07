Warholovo múzeum vystavuje diela umelca, ktorý „žil krátko, ale kričal silno“

Zážitkom sú aj ručne maľované priestory.

23. júl 2020 o 0:00 Jana Otriová

MEDZILABORCE. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) vystavuje „Žiariace dieťa“ či „Štekajúceho psa“ - ikonické diela amerického umelca Keitha Haringa – v špeciálne upravených ručne maľovaných priestoroch.

Priateľ Andyho Warhola a Madonny samostatne vystavuje sa Slovensku po prvýkrát.

Článok pokračuje pod video reklamou

Warhol bol jeho mentor a učiteľ

Keith Haring patrí medzi najdôležitejšie postavy streetartového hnutia vo svete.

„Bol jedným z najvýraznejších umelcov americkej subkultúrnej scény 80. rokov. Bol prvým umelcom, ktorý maľoval graffiti v newyorskom metre,“ hovorí riaditeľ Warholovho múzea Martin Cubjak.

Haring bol blízkym priateľom Andyho Warhola.

„Keď v roku 1987 zomrel, Haring sa o tom dozvedel na svojej ceste v Brazílii. Do denníka si zapísal, že zomrel jeho mentor a učiteľ a New York už nikdy nebude taký, ako predtým. Vyznal sa, že bez Warhola by nebol tým, čím bol. Ich symbióza a priateľstvo boli veľmi dôležité pre formovanie umenia 80. rokov minulého storočia,“ zdôrazňuje.

Aj spoločenský aktivista

Výtvarný štýl umelca je neprehliadnuteľný.

„Niektoré diela s hrubou čiernou linkou 'Žiariace dieťa' či 'Štekajúci pes', odzrkadľujú spoločenské a politické problémy doby. Haring bol významným spoločenským aktivistom. Jeho umenie je niečo ako sociálny program, prostredníctvom predaja svojich diel pomáhal nielen umelcom, ale aj ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti,“ približuje Cubjak.