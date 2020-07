Chce namaľovať obraz, ktorý by chcel niekto vlastniť

V Humennom usporiadala Mária Lelková svoju prvú autorskú výstavu.

18. júl 2020 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ, DLHÉ NAD CIROCHOU. Mária Lelková z Dlhého nad Cirochou v okrese Snina, dlhoročná predsedníčka humenského občianskeho združenia Podvihorlatská paleta, maľuje už desaťročie.

V galérii Domu kultúry v Humennom usporiadala svoju prvú autorskú výstavu.

„Chcela som mať výstavu bez názvu. Kolegyne z palety ju pracovne nazvali jubilejná. Oslavujem okrúhle životné jubileum a intenzívne maľujem už dekádu,“ hovorí oslávenkyňa.

Zapísala sa do školy pre dospelých

K maľovaniu sa dostala cez svoje deti.

„V neskoršom veku som mala dve dcéry. Chcela som pre nich pripraviť zmysluplné využitie voľného času, tak som ich zapísala na výtvarnú do školy Andreja Smoláka do Sniny. Musela som na ne čakať, pozorovala som ich pri kreslení, debatovali sme o umení. Povedala som si, že aj ja viem maľovať, len som na to popri práci nikdy nemala čas. Tak som sa zaradila do skupiny dospelých frekventantov školy. Našla som si tam partiu, s ktorou fungujeme doposiaľ. Založili sme občianske združenie Podvihorlatská paleta,“ hovorí Lelková.

Prvotné nadšenie jej vydržalo.

„Našla som sa tam, nadchlo ma to a začala som sa vážne zaoberať myšlienkou, že sa budem maľovaniu venovať vo voľnom čase. Napokon to dospelo až tam, že sa mu už nevenujem len v čase voľna, ale intenzívne,“ dodáva.

Olejoviek sa sprvu bála

V škole u Andreja Smoláka sa učili zvládať všetky techniky. Najbližšia je jej maľba.

„V maľbe sa viac odviažem, mám viac priestoru, lebo sa v nej nedá nič pokaziť. Napríklad pri grafike je rozhodujúca každá čiara, keď sa neudá, treba ju opraviť. Pri maľbe ju jednoducho zatriem,“ vysvetľuje.

Priznáva, že olejových farieb sa spočiatku bála a dlho sa im vyhýbala.

„Keď maľujem doma olejovými farbami, prevoniam celý dom. Páči sa mi tiež vrstvenie farieb, nakladanie jednej vrstvy na druhú. Maľba je trvácnejšia a farba „zrie“,“ zdôveruje sa amatérska maliarka.

Pomohli skúsenejší

Rešpekt pred bielym plátnom prekonávala postupne.

„Spočiatku som sa bála potiahnuť čiaru, špekulovala som, odkiaľ začať. Neraz sme na plenéroch a tvorivých dielňach pracovali s profesionálmi a postupne som nabrala odvahu aj techniku. Čoskoro som zistila, ako začať, aby som dospela k výsledku, ktorý si želám,“ hovorí Lelková.

Kvetmi nič nepokazí

Hoci namaľovala rôzne motívy a nepohrdne ani maľbou na objednávku od rodiny a priateľov, jej najobľúbenejším motívom sú kvety.