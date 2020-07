Sedemročný rybár Števko ulovil 15-kilogramového kapra

Pre malého rybára s vlastným lístkom je chytanie veľká zábava.

17. júl 2020 o 0:00 Jana Otriová

BRESTOV, JASENOV. Sedemročný rybár Števko Hirjak z Jasenova nedávno ulovil 15-kilogramového kapra.

Takýmto úlovkom sa nemôžu popýšiť ani niektorí dlhoroční skúsení rybári, chváli malého adepta vedúci detského rybárskeho krúžku.

Malý rybár, veľký úlovok

Jasenovčan Števko Hirjak má na svoj vek nevšednú záľubu. Pod dohľadom starého otca Štefana Hirjaka (58) a bratranca Dominika Feretu (17) rybárči už tretí rok.

Sedemročný budúci druhák na základnej škole má vlastný rybársky lístok, ktorý ho oprávňuje chytať ryby po celom Slovensku.

„Na celom Slovensku som ešte ani raz ryby nechytal,“ hovorí úprimne.

Najčastejšie chodievajú na Brestovské rybníky, ale aj na Domašu či Zemplínsku šíravu.

Chytanie rýb je pre malého školáka „veľký zážitok“.

„Sedieť celý deň pri vode nie je až taká zábava, ale keď ryba zaberie, je to naozajstná zábava,“ pripúšťa.

Nedávno sa mu pošťastilo uloviť poriadny kúsok.

„Bol to najväčší kapor, akého som v tomto roku chytil. Prišlo to samo,“ hovorí skromne o svojom úlovku: 15-kilogramovom kaprovi. Aj keď ho veľká ryba potrápila, video, ktoré natočili, ukazuje, že dedkova pomoc bola minimálna.

„Len asistujem. Na mne je hlavne technické zabezpečenie rybačky,“ zdôrazňuje Štefan Hirjak (58).

Všetko, ako sa patrí

Števko má vlastný kufrík, o jeho obsahu vie všetko, čo potrebuje poriadny rybár vedieť.

Ryby vraj najlepšie berú na výrazne sfarbené granuly s príchuťou pomaranča a čokolády, neštíti sa vlastnými rukami pripraviť špeciálne krmivo s červíkmi a zrnkami kukurice.

„Všetko si rozbalíme, nachystáme udice, krmivo. Dedko mi pomáha,“ hovorí Števko a hneď aj všetko ochotne ukazuje.

Dominikova šťuka

Starý otec Štefan Hirjak pokladá odovzdávanie lásky k rybárčeniu vnukom a synovcom za „výbornú investíciu“.

„Netreba ľutovať ani čas, ani peniaze. Chodíme na ryby spoločne ako tím už niekoľko rokov. Veruže sa nám aj darí, voda sa nám za to odmeňuje,“ hovorí.

V tomto roku okrem Števkovho kapra, ktorého po vylovení pustili späť do vody, sa rodinný rybársky minitím môže pochváliť aj šťukou, druhou najväčšou chytenou v Malej Domaši.

„Mala 93 centimetrov. Bol to veľký boj, ale krátky. Šťuky sú síce silovo náročné ryby, ale nie sú veľmi bojovné a nemajú výdrž. Išla z vody rýchlo. Bol to pre mňa obrovský zážitok. Hoci rybárčim odmalička, ešte som takýto úlovok nemal. Som tomu rád,“ hovorí Dominik (17).

Na šťuke si pochutila celá rodina, vypreparovaná hlava ostane šikovnému rybárovi ako trofej.

Radosť v očiach

Trojica rybárov trávi pri vode celé víkendy, počas týždňa niekedy aj popoludnia.

„Berieme to ako relax. Keď príde ryba, je to neopísateľný pocit. Keď máte rybu na udici, to je niečo! Pocit ťahať rybu by som doprial každému na svete,“ netají sa rybárskym nadšením Dominik.

„Najviac nás na tom baví konkurenčný boj. Dominik na Brestovských rybníkoch chytá malé ryby, na veľkých vodách veľké. Števko na rybníkoch chytil na svoj vek rekordného kapra. Najlepší pocit mám však z toho, že chlapci nesedia pri tablete a počítači, pohybujú sa na čerstvom vzduchu a vidím radosť v ich očiach,“ dodáva starý otec Štefan.

Guľko: Klobúk dolu pred malým rybárom

Nad úlovkom sedemročného rybára Števka uznanlivo prikyvuje hlavou aj dlhoročný skúsený rybár.

„Je to skutočne úžasné. Som veľmi prekvapený, nečakal som taký úlovok. Išlo mu to veľmi dobre, aj techniku zdolávania má výbornú. Deti sa učia rýchlo,“ hovorí Marián Guľko, vedúci detského rybárskeho krúžku a hlavný hospodár Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom.

Fakt, že na Brestovských rybníkoch je rýb dostatok, výkon malého rybára nijako neznižuje.

„Mnohí dospelí rybári nemajú ešte ulovenú takú rybu,“ dodáva.

„Je krásne, keď rodičia či starí rodičia vedú deti k takýmto športových činnostiam. Klobúk dole pred nimi, nech im to chytá,“ uzatvára Guľko, ktorý rybárči už 40 rokov.