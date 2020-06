Podvodník vylákal od Humenčanov peniaze. Dolapili ho mestskí policajti

Pôsobil dôveryhodne a presvedčivo.

29. jún 2020 o 18:36 Jana Otriová

HUMENNÉ. Skutočnú hru na city predvádzal počas víkendu mladý muž v Humennom.

Pod zámienkou, že sám je obeťou krádeže a prišiel o prostriedky na návrat domov do Žiliny či Martina, lákal od žien peniaze. Minimálne v dvoch prípadoch úspešný aj bol.

Herecké etudy mu prekazilo to, že zaklopal na dvere rodičov mestského policajta.

Bol veľmi presvedčivý, svorne tvrdia ženy, ktoré podvodníkovi nenaleteli.

Mestskí policajti boli úspešní

Oznámenie na mestskú políciu podala v nedeľu staršia pani.

„Porozprávala o tom, ako sa u nej zastavil neznámy muž, ktorý ju poprosil o pomoc, že sa potrebuje dostať domov a nemá na benzín. Dala mu ich. Potom sa jej to rozležalo v hlave a požiadala nás, aby sme ho podľa popisu preverili a našli,“ hovorí mestský policajt Maroš Holúbek.

Spolu s kolegom Matejom Roškom sa ho vybrali hľadať.

Medzitým na dispečingu mestskej polície prijali tri oznámenia s podobným scenárom.

„Napokon sa nám ho podarilo nájsť v jednom z humenských pohostinstiev, kde si zastávkoval a popíjal si pivko. Dostali sme echo, kde je. Vďaka patrí pracovníčkam pohostinstva, ktoré rýchlo reagovali a dali nám vedieť,“ hovorí.

Muž sa nebránil.

„Predviedli sme ho na obvodné oddelenie policajného zboru,“ dodáva Holúbek.

„Pre mňa je to výborná skúsenosť a pozitívna motivácia do ďalšej práce,“ pridáva sa Matej, ktorý je vo výkone služby len necelé štyri týždne.

Bolo jej ho ľúto

Obaja policajti boli úspešní aj vďaka tomu, že Martinčan bez trvalej adresy zaklopal aj na dvere bytu rodičov staršieho z dvojice.

„Povedal mi, že ho poslal môj syn, že stratil doklady. Keďže vraj často pozerám z okna, čo nie je pravda, či som náhodou nevidela, že na kapote auta so žilinskou ešpézetkou nechal peňaženku a prišiel o ňu,“ opisuje pani Ružena (74), ako sa jej muž prihovoril.

Bol spotený, pôsobil nešťastne, vyčerpane. Povedal, že je hladný a na cestu domov nemá peniaze.

Pani Ružene sa ho uľútilo, váhala, či ho pozvať dnu a dokonca mu ponúknuť občerstvenie či jedlo.

Dostali ho „chybičky“

Našťastie v nej vzbudilo pochybnosti niekoľko „chybičiek“.

„Po prvé som neverila tomu, že ho poslal syn, chcela som si to preveriť. Môj manžel pochádza od Žiliny. Pýtal sa ho na meno a snažil sa identifikovať lokalitu, kde sa také priezvisko vyskytuje. Vtedy zahabkal,“ opisuje ostražitá seniorka.

Poslednou kvapkou bolo klamstvo o prenajatom byte v paneláku na treťom poschodí.

„Bývame tu dlho, od začiatku. Poznám všetkých nájomníkov. Začala som byť obozretná,“ zdôrazňuje.

Nakoniec si muž od nej vypýtal 20 eur.

„Bol veľmi presvedčivý. Spočiatku som mu chcela dať aj 50 eur, veď mi ich vráti. Bolo mi ho ľúto, že je hladný a bezradný. Keby neurobil chyby so synom a bytom, tak mu naletím,“ dodáva.

Napokon muža odbila od dverí s tým, že nemá hotovosť, aby sa zastavil neskôr. To už vedela, že od syna, ktorému sa končila služba, zistí pravdu.

Hľadal peňaženku, pýtal peniaze

Scenár so zabudnutou a stratenou peňaženkou na kapote auta vyskúšal dôveryhodný Martinčan aj na Kataríne Kočanovej.

„Otvorila som mu dvere. Máme doma psíkov, tak sa nebojím. Povedal, že všetko prehľadal, pýtal sa aj v reštaurácii v susedstve. Vraj netreba volať na políciu mestskú ani štátnu. Povedal, že v bytovke býva v prenajatom byte. Vymenili sme si telefónne čísla a vypýtal si 18 eur na benzín na cestu do Žiliny. Povedala som mu, že doma hotovosť nedržím,“ hovorí.

Keďže susedov pozná a nezdalo sa jej, že by ju mal žiadať o finančnú pomoc neznámy muž, rozhodla sa preveriť jeho slová v reštaurácii.

„Tam o ničom nevedeli. Ihneď som zatelefonovala na mestskú políciu, kde mi povedali, že už mu nejaká pani dala 50 eur. Pôsobil veľmi dôveryhodne. Bol spotený, vystrašený, skrátka presvedčivý,“ hovorí pani Kočanová.

Obyvateľov mesta, hlavne starších nabáda k ostražitosti.

„Treba sa pozrieť cez priezor, s neznámymi sa radšej rozprávať cez zatvorené dvere a v žiadnom prípade nikomu nedávať peniaze. Vari on môže mať radosť s takýchto peňazí?“ zdôrazňuje.

Policajtom sa priznal

Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová potvrdila, že policajti na humenskom obvodnom oddelení prijali dve oznámenia o priestupkoch proti majetku.

„Spomínaný muž bol k skutkom vypočutý a priznal sa k nim,“ informovala.

Upozornila hlavne starších ľudí, aby si dávali pozor.

„Muž chodil po panelákoch a zameriaval sa na starších ľudí, od ktorých si pýtal jedlo a peniaze na cestu do Martina alebo do Žiliny. Ľudia ho dobrovoľne vpustili do bytu, pričom muž využil moment a snažil sa ich okradnúť. Doposiaľ ide o sumy 20 a 25 eur,“ zdôraznila Ligdayová.