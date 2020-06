Skromný, pracovitý a kamarátsky. Čišovský môže byť vzorom pre všetkých

Bývalí tréneri a spoluhráči spomínajú na humenského rodáka.

28. jún 2020 o 14:36 Róbert Andrejov

HUMENNÉ. Slovenský futbal zasiahla v nedeľu dopoludnia veľmi smutná správa.

Vo veku 40 rokov podľahol amyotrofickej laterálnej skleróze (ALS), nevyliečiteľnej chorobe, s ktorou urputne bojoval od roku 2014, bývalý reprezentant Marián Čišovský.

Jeden z najslávnejších humenských odchovancov počas svojej kariéry získal tri tituly majstra Slovenska (1999/00 a 2000/01 s Interom Bratislava, 2007/08 s Artmediou Petržalka), ku ktorým pridal aj jeden český v roku 2013 s Viktoriou Plzeň.

Bol to dobrák od srdca, bojovník na pohľadanie a obrovský profesionál.

Takto si „Čiša“, ktorý si zahral aj na olympiáde či v Lige majstrov, navždy zapamätajú niekdajší súpútnici v jeho futbalovej kariére.

Jaroslav Varchola (56)

- bývalý tréner v Humennom

„Maja som rok viedol u žiakov. Už vtedy ukazoval svoj talent, lebo do A-tímu žiakov som ho vytiahol už o rok skôr. Potom som ho tri roky trénoval v doraste. K mužom ho vytiahol Andrej Daňko už ako 17-ročného a v tomto veku začal aj reprezentovať. Spomínam si na neho ako na veľmi poctivého a pracovitého chlapca, ktorý chcel niečo dokázať a aj dokázal. Vyznačoval sa skromnosťou, bol veľmi kamarátsky a mal ukážkovú životosprávu. A bol vodcom celej kabíny. Po všetkých stránkach, či už športovej, alebo osobnostnej, išiel príkladom.“

Jozef Bubenko (69)

- bývalý tréner v Interi Bratislava

„V čase, keď som ho viedol v Interi, bol to ešte mladý chlapec, ktorý k nám prišiel z rodného Humenného. Postupne zvyšoval svoju výkonnosť a na trávniku dostával stále viac priestoru. Ako človek bol bezproblémový, v kolektíve bol veľmi obľúbený a ani ja som s ním nikdy nemal žiadny problém. Na Čiša budem spomínať iba v najlepšom. Stále je to smutná správa, keď zomrie taký mladý človek a ešte viac, že ide o vášho bývalého zverenca. Už pred desiatimi rokmi nás navždy opustil Peťo Dzúrik, teraz aj Majo. Vedel som, že trpí vážnou chorobou, ale vždy som pevne veril, že sa z toho dostane.“

Norbert Belán (47)

- bývalý spoluhráč v Humennom

„Zhodou okolností sa ma jeden známy asi pred týždňom pýtal na Mariána, či viem, ako je na tom. Vedel som iba to, že bol už len ležiaci pacient. Je to smutné, lebo odišiel mladý muž. Takýchto chlapcov, ktorí majú v sebe pokoru, cieľavedomosť a slušnosť – a tieto vlastnosti Mariána vystihovali – v súčasnosti možno nájsť len veľmi ťažko. Pamätám si, že keď bolo treba na ihrisko vyniesť nejaké tréningové pomôcky, vždy chodil ovešaný ako vianočný stromček. A bez hundrania. Keď sa mu nedarilo, bol z toho veľmi smutný a sklamaný. Nikdy však od nervov nevybuchol a nenadával. Nepoznám človeka, ktorý by na neho povedal jedno krivé slovo. Keď odišiel z Humenného, možno pätnásť rokov sme sa nevideli. Pred pár rokmi som mu napísal, či mi nevybaví lístky na domáci zápas Plzne v Lige majstrov. Bez najmenších problémov mi vstupenky zohnal. Stretli sme sa, porozprávali o jeho pôsobení v Rumunsku, pochodili sme mesto, pozval nás na obed. Bol to úplne taký istý skromný chlapec, ako pred rokmi. O niečo neskôr ho už postihla táto choroba a už sme spolu nekomunikovali.“

Dušan Sninský (43)

- bývalý spoluhráč v Humennom, Petržalke aj slovenskej 21-tke

„Veľmi ma zarmútila správa o tom, že nás Marián opustil. Je to veľká tragédia. Takáto informácia sa dotkla nielen nás, ktorí sme ho poznali osobne, ale aj fanúšikov. Prvýkrát som sa s ním stretol v prvoligovom humenskom A-tíme, kde sme boli najmladší. Bol to slušný a poctivý chlapec, ktorému sa nedalo nič vytknúť. Bol to jeden vzorový a profesionálny futbalista, ktorý dodržiaval životosprávu. O pár rokov sa naše cesty preťali v Petržalke. Po tom, čo odišiel za hranice, sme už v kontakte neboli, a keď ho postihla táto choroba, tak už vôbec nie. Viem, že už ani nechodil domov na východ. Hovorí sa, že Boh si k sebe berie dobrých ľudí a v prípade Mariána to platí dvojnásobne. Doteraz si neviem vysvetliť, prečo si táto zákerná choroba vybrala práve jeho. Človeka, ktorý celý život športoval a príkladne dodržiaval životosprávu.“