Dvojicu humenských mestských policajtov ocenili za hrdinský čin

Zachránili dvoch mužov pred rozbúrenými vodami Laborca.

23. jún 2020 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Nebojácnych mestských policajtov, ktorí zachránili dvoch mužov bez domova pred veľkou vodou, ocenil humenský primátor Miloš Meričko (nezávislý).

Nestačili im sily

Piatková služba bola pre humenských mestských policajtov Miroslava Jeviča a Tadeáša Nemčického výnimočná.

Podvečer zasahovali pri Laborci, kde zachraňovali dvoch mužov bez domova.

Tí sa chystali prespať pod pilierom Valaškovského mosta.

Uvoľnené stavidlá hrádze a prudké zvýšenie hladiny vody v Laborci ohrozili ich životy.

Muži sa vlastnými silami nevládali vyškriabať po klzkom naklonenom povrchu a voda im siahala takmer po kolená.

Navyše, jeden z nich bol imobilný a druhý ho nechcel v nešťastí opustiť.

Prišli rýchlo

Mobilom privolali hliadku mestskej polície.

„Prišli sme tam veľmi rýchlo. Snažíme sa byť na mieste maximálne do troch minút. Na volanie hasičov so špeciálnou technikou jednoducho nebol čas. Niekedy treba konať rýchlo. Je to naša práca,“ povedal Miroslav Jevič na stretnutí s primátorom na radnici v pondelok.

„Nebol to štandardný zákrok. Až s odstupom času sme si uvedomili, že sme sa sami vystavili riziku v snahe pomôcť ľuďom,“ povedal Tadeáš Nemčický.

„Je to dobrý pocit vedieť, že ste niekomu pomohli,“ dodal Nemčický, ktorý pracuje v radoch mestskej polície už šiesty rok.

Dobré meno polície

Primátor Miloš Meričko vyjadril obom policajtom obdiv a uznanie.

„Chcem im poďakovať aj za šírenie dobrého mena mestskej polície v rámci celého Slovenska,“ povedal. Okrem morálneho ocenenia zváži aj finančné.

V meste žije 20 až 30 ľudí bez domova. Mesto im, hlavne materiálne, pomáha v spolupráci s rímsko a gréckokatolíckou charitou.