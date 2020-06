Súčasné vedenie štátneho podniku v Uliči podáva trestné oznámenie

Bývalé hovorí o poplašných správach.

11. jún 2020 o 17:00 Jana Otriová

ULIČ. Súčasné vedenie Lesopoľnohospodárskeho majetku (LPM) minulý týždeň informovalo priamo v jeho sídle v Uliči o údajných nekalých praktikách bývalých vedení.

Tie podľa neho presahujú milión eur a vážne ohrozujú budúcu existenciu podniku.

Podnik podáva na prokuratúre trestné oznámenia.

Bývalé vedenie štátneho podniku tvrdí, že o nekalých praktikách nemá žiadnu vedomosť a všetky obvinenia dôrazne odmieta.

Nevytvorili rezervu

Poverený riaditeľ Mário Perinaj za najväčší problém pokladá skresľovanie hospodárskeho výsledku za uplynulý rok.

Vysvetľuje, že podnik nevytvoril finančné rezervy na súdne a advokátske trovy, hoci mu túto povinnosť ukladá zákon o účtovníctve.

Ak by sa tak stalo, po ich zaúčtovaní by sa hospodársky výsledok zo zisku takmer 73-tisíc zmenil na zhruba 300-tisícovú stratu.

„Môže sa stať to, že sa uplatnia trovy súdnych sporov a budeme musieť s okamžitou platnosťou vyplatiť takmer 470-tisíc eur, čo by viedlo k zablokovaniu účtov podniku a nemali by sme na výplaty a svoju činnosť,“ zdôraznil vtedy Perinaj.

Bývalé vedenie: Zavádzanie a šírenie poplašných správ

Bývalé vedenie podniku v písomnom stanovisku uviedlo, že o nekalých praktikách nemá žiadnu vedomosť a všetky obvinenia dôrazne odmieta.

„Účtovné závierky pre LPM overuje už dlhé roky nezávislý audítor. Nakoniec účtovná závierka bola schválená dozornou radou podniku, ako aj samotným ministerstvom. V prípade takejto trojstupňovej kontroly nie je priestor na žiadnu manipuláciu,“ napísalo bývalé vedenie v stanovisku.

