Nové vedenie Lesopoľnohospodárskeho majetku odhalilo nekalé praktiky v hospodárení

Najprv musíme upratať, hovorí poverený riaditeľ Mário Perinaj.

5. jún 2020 o 17:42 Jana Otriová

ULIČ. Nekalé praktiky bývalých vedení v Lesopoľnohospodárskom majetku (LPM) Ulič, presahujúce milión eur, odhalilo súčasné vedenie podniku po kontrole.

Ide len o špičku ľadovca, zdôraznil poverený riaditeľ LPM Mário Perinaj.

Skresľovanie hospodárskeho výsledku, nevýhodné zmluvy a prenájmy revírov podľa nového vedenia vážne ohrozujú existenciu tohto štátneho podniku.

Ten podá trestné oznámenia, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) sa vyslovil za vyvodenie osobnej zodpovednosti.

Na brífingu priamo v sídle podniku v Uliči o tom spoločne informovali v piatok.

Majú víziu a cieľ

„Máme jasnú víziu a cieľ: zmodernizovať podnik a zaviesť prírode blízke hospodárenie. Ak chceme tieto ambície naplniť, musíme najprv upratať,“ povedal na brífingu Perinaj.

Nekalé praktiky bývalých vedení podľa jeho slov presahujú milión eur a vážne tak ohrozujú budúcu existenciu podniku, ktorý je v Uličskej doline najväčším a strategickým zamestnávateľom.

Len špička ľadovca

Skresľovanie hospodárskeho výsledku, neoprávnené prepustenie štyroch zamestnancov, ktorým podnik už musel vyplatiť vyše 100 000 eur, podozrivé vysúťaženie užívania poľovného revíru Kolodník so škodou pre podnik takmer 100 000 eur, zmluva na výrub drevín harvestorom za vyše milión eur, ktorú poverený riaditeľ už vypovedal.

Podľa Perinaja, ktorý je vo funkcii necelý mesiac, ide len o špičku ľadovca toho, čo sa podarilo odhaliť.

„Na základe týchto zistení urobíme hĺbkový právno-ekonomický audit,“ povedal.

Nevytvorili finančnú rezervu

Skresľovanie hospodárskeho výsledku podľa slov advokátky LPM Ireny Sopkovej v praxi znamená, že neboli vytvorené finančné rezervy na súdne a advokátske trovy.

Ak by sa tak stalo, po ich zúčtovaní by bol hospodársky výsledok strata takmer 300-tisíc eur.

„Môže sa stať to, že sa uplatnia trovy súdnych sporov a budeme musieť s okamžitou platnosťou vyplatiť takmer 470-tisíc eur. To by viedlo k zablokovaniu účtov podniku a nemali by sme na výplaty a svoju činnosť,“ povedal Perinaj, ktorý práve skresľovanie hospodárskeho výsledku za uplynulý rok pokladá za najväčší problém.

„V súčasnosti máme na účte disponibilných necelých 280 000 eur, pričom zhruba 230-tisíc mesačne nám treba na mzdy. Budeme robiť všetko pre to, aby sme z tejto situácie vykľučkovali. Ak nie, budeme nútení zobrať kontokorentný úver,“ dodal.

Informoval, že bývalé vedenie v koncepcii na tento rok počítalo s poklesom miezd o 4,9 percenta v robotníckych profesiách, s nevyplatením 13. a 14. platu a prepustením 15 pracovníkov, čím by ušetrilo na mzdách 180-tisíc eur.

Bývalé vedenie vzalo dva úvery, jeden v hodnote 1,2 milióna eur na rekonštrukciu cyklotrasy Porta Rusica, druhý v hodnote 1,5 milióna eur na investičné zámery a splátky do roku 2029 sú 12 500 eur mesačne, dozvedeli sa médiá na brífingu.

Nevýhodný prenájom revíru

Podľa Sopkovej na 15 rokov uzatvorená zmluva o prenájme poľovného revíru Kolodník je pre podnik nevýhodná.