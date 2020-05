Remišová v Humennom apelovala na dohodu, Matovič hovorí o ignorantoch

Nexis a Chemes majú šancu ukončiť spor.

22. máj 2020 o 16:05 Jana Otriová

HUMENNÉ. Spor spoločností Chemes a Nexis Fibers zamestnáva vrcholových politikov.

Vicepremiérka Veronika Remišová preň zmenila piatkový pracovný program.

Neprišla posudzovať, kto má pravdu

„Vypočula som si obidve strany. Nebudem komentovať stanoviská jednej ani druhej strany. Je potrebné sa dohodnúť. Vyžaduje to dobrú vôľu obidvoch strán, pretože obeťami budú ľudia. Neprišla som posudzovať či má pravdu jeden alebo druhý. Chcem, aby sa dohodli, aby sa zachránila zdravá firma a 400 pracovných miest,“ povedala na brífingu v Humennom podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).

Stretla sa s primátorom Milošom Meričkom (nezávislý) a so zástupcami oboch firiem.

„Ak by 400 ľudí prišlo o prácu, v tomto regióne by to predstavovalo obrovský problém,“ povedal primátor Meričko, prečo sa angažoval, aby sa do riešenia sporu zainteresovali vrcholoví politici.

Apeluje na dobrú vôľu oboch strán

Súvisiaci článok Zamestnanci Nexis Fibers po dvoch dňoch opäť vyšli do ulíc Čítajte

Vicepremiérka Remišová mala na piatok pôvodne plánovanú návštevu menej rozvinutých okresov. Na poslednú chvíľu zmenila program a prišla do Humenného.

„Tento problém pokladám v čase krízy za mimoriadne dôležitý. Ide o záchranu 400 pracovných miest. Štát musí zabojovať o každé jedno pracovné miesto,“ povedala.

„Situácia je komplikovaná. Rozumiem stanovisku oboch strán, na druhej strane rukojemníkmi nemôžu byť ľudia a ich rodiny. Ak tu máme životaschopnú firmu, ktorá je schopná vyrábať a 95 percent svojich výrobkov dokáže exportovať na zahraničné trhy, sídli na Slovensku a platí tu dane, je našou povinnosťou, aby sme takýmto firmám vytvárali dobré podnikateľské prostredie, zaručili vymožiteľnosť práva a právny štát,“ dodala.

Zdôraznila, že cieľom je dosiahnuť vzájomnú dohodu a obnoviť výrobu v Nexis Fibers.

„Chcela by som apelovať aj na dobrú vôľu obidvoch strán. Problémy sú veľké, ale v čase koronakrízy je povinnosťou obidvoch strán hľadať konkrétne riešenia,“ dodala.

Povedala, že štát nie je neaktívny a Chemes dostal z eurofondov miliónový príspevok.

Pred podpisom zmluvy

Poslanec Národnej rady Peter Kremský (OĽaNO) predsedá parlamentnému výboru pre hospodárske záležitosti.

Vo vyriešení sporu sa angažuje už mesiac, jeho snahou bolo dostať obe strany za spoločný rokovací stôl. Pôsobí v úlohe mediátora.

„Včera sa prvýkrát podarilo, že sme si sadli za jeden rokovací stôl. Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ povedal novinárom o doterajšom výsledku rokovaní.

Spresnil, že sa vo štvrtok večer podarilo dospieť k bodom zmluvy o dodávkach, cenách a objemoch energií. Jej jednotlivé ustanovenia teraz formulujú právnici.

„Obe strany boli veľmi ústretové, vidím záujem dohodnúť sa,“ zhodnotil rokovania.

Nevylúčil, že by sa podarilo zmluvu podpísať ešte v piatok.

Ministerka dostala úlohu

Pri riešení problému sa angažujú tiež minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) vo svojom statuse na sociálnej sieti zdôraznil, že požiadal ministerku spravodlivosti, aby do pondelka vypracovala návrh rýchlej zmeny zákona.

„Tak, aby sa už nikto viac v takýchto situáciách nemohol spravodlivosti arogantne vysmievať do očí a trpeli kvôli tomu stovky nevinných rodín, ktorých živitelia sú rukojemníkmi ignorantov zákona,“ napísal.