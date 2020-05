Koscelník si voľný čas krátil rybárčením, teší sa na reštart súťaže

Už o týždeň v sobotu odohrá Liberec prvý majstrovský zápas.

16. máj 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

HUMENNÉ/LIBEREC. Futbaloví priaznivci majú dôvod na radosť.

Už počas tohto víkendu sa znovu rozbehnú boje v jednej z najlepších líg na svete, v nemeckej Bundeslige.

O týždeň neskôr – dohrávaným stretnutím 23. kola medzi FK Teplice a FC Slovan Liberec – sa opäť rozprúdia boje na zelených trávnikoch aj v susednom Česku, kde už tradične hráva plejáda Slovákov.

Liberecký dres si aktuálne obliekajú dvaja hráči spod Tatier, východniarski rodáci Martin Koscelník a Jakub Hromada.

Prvý menovaný pôsobí na severe Čiech už druhú sezónu, kým jeho krajan pribudol do kádra Slovana iba v zime, keď prišiel na polročné hosťovanie zo Slavie Praha.

S 25-ročným Koscelníkom, ktorý s futbalom síce začínal v Humennom, ale dlhšie obdobie strávil v Michalovciach, sme na tému reštartu českej najvyššej súťaže prehodili zopár slov.

Tešíte sa na opätovné naštartovanie súťaží?

„Každý na to, že sa znovu začne hrať, reagoval pozitívne. V tréningovom procese sme už štvrtý týždeň. Zo začiatku sme mohli trénovať iba po skupinkách a bez kontaktu. Väčšinou sme teda iba behali a prihrávali si na väčšiu vzdialenosť. Postupne, keď sa opatrenia zvoľňovali, to už bolo lepšie. Všetci v kabíne sa už nevieme dočkať prvého zápasu po vynútenej prestávke. Škoda len, že na štadiónoch nebudú prítomní diváci. Každému sa hrá lepšie pred plnými tribúnami ako pred prázdnymi, kde budeme počuť len samých seba a trénerov. Pevne dúfame, že možno ku koncu sezóny povolia na štadióny vstup aspoň nejakému počtu fanúšikov.“

Máte za sebou už aj jeden prípravný zápas, v stredu ste remizovali na pôde Bohemiansu Praha 1:1. Ako sa hralo po dlhej prestávke?

„Bolo to super, že sme si znovu zahrali. Boli sme rozdelení na dve jedenástky, ja som figuroval v tej, ktorá nastúpila po prestávke. Nanešťastie som si privodil drobné zranenie kolena. Stalo sa mi to hneď na začiatku, ale stretnutie som dohral. Koleno mi síce neopuchlo, no večer ma začalo pobolievať viac. Verím, že to nič vážne nebude. V sobotu hráme doma ďalší prípravný duel s Varnsdorfom, ktorý radšej vynechám, aby som bol v poriadku na ligu.“

V súťažnom vystúpení ste sa vy naposledy objavili na ihrisku v drese A-mužstva Liberca ešte v závere septembra. Odvtedy sedíte len na lavičke náhradníkov. Boli ste niekedy tak dlho bez „ostrého“ duelu?