Warholovo múzeum na peniaze od štátu stále čaká

Ministerstvo financií sľubuje, že situáciu vyrieši čo najskôr.

29. apr 2020 o 16:23 Jana Otriová

Múzeum je pre koronakrízu zatvorené. V spolupráci s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach pripravuje špeciálny koncept online videoklipov, ktoré dynamickým spôsobom predstavia expozície múzea. (Zdroj: VS)

MEDZILABORCE. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola sa pripravuje na kompletnú rekonštrukciu.

Už v januári na ňu malo dostať od štátu dva milióny eur. Múzejníci sú trpezliví a veria, že ich odstanú.

Ministerstvo financií vysvetľuje, že aktuálne posudzuje súlad s pravidlami štátnej pomoci.

Bývalá vláda: Múzeum je klenot

Vláda Petra Pellegriniho (Smer - SD) na výjazdovom rokovaní v Medzilaborciach v lete 2018 označila Múzeum moderného umenia Andyho Warhola za „klenot“. Priklepla mu 25 a dodatočne na druhý deň v Bardejove 100-tisíc eur.

„Pôvodne sme plánovali vymeniť svetelný park, opraviť sociálne zariadenia a vytvoriť malé dispozičné zmeny v expozíciách. Dohoda bola, že pripravíme tiež štúdiu, ako by malo múzeum vyzerať po kompletnej rekonštrukcii,“ povedal vtedy riaditeľ Múzea Martin Cubjak a vyhrnul si rukávy.

Prezentácia kompletnej rekonštrukcie, ktorej cieľom je dostať unikátne múzeum medzi svetovú múzejnú špičku a spraviť z neho moderné múzeum 21. storočia, zaujala vládnych činiteľov natoľko, že na výjazdovom rokovaní v Kežmarku vlani v októbri preň schválili veľkorysých 7,1 milióna eur.

Urobili všetko, čo mali

Peniaze na obnovu múzea mali byť uvoľnené postupne.

Prvá várka, dva milióny eur, mala prísť do 31. januára tohto roka.

Do 31. januára 2021 by malo ísť o štyri milióny eur a do 31. januára 2022 o 1,1 milióna eur.

Počiatočné nadšenie a eufóriu vystriedala s príchodom pandémie nového koronavírusu mierna skepsa.

„Nemáme veľa informácií. Uznesenie vlády považujeme za reálne platné, keďže bolo schválené ešte vlani v októbri,“ reagoval riaditeľ Martin Cubjak na fakt, že peniaze neprišli.

Múzejníci urobili všetko, čo urobiť mali.