Chemes a Nexis Fibers rokovali vyše štyri hodiny. Bez konkrétnej dohody

Hromadné prepúšťanie v Humennom je stále témou dňa. Viac napovie pondelok.

24. apr 2020 o 16:37 Jana Otriová

HUMENNÉ. Dohodli sa, že cez víkend budú hľadať dohodu.

Taký je výsledok vyše štyroch hodín trvajúceho piatkového stretnutia vedení spoločností Chemes a Nexis Fibers.

Sprostredkoval ho primátor Miloš Meričko (nezávislý) v snahe zvrátiť hrozbu hromadného prepúšťania všetkých 400 zamestnancov Nexis Fibers.

Približne dve stovky prišli priamo pred mestský úrad, aby na svoju situáciu upozornili aj verejnosť.

Väčšina zotrvala až do konca.

O čo ide

Spoločnosť Nexis Fibers zastavila výrobu v humenskom závode v Priemyselnom parku (PP) Chemes po tom, ako ju počas uplynulého víkendu Chemes odpojil od dodávky niektorých energií a médií.

Od začiatku týždňa je 400 zamestnancov spoločnosti doma na 60 percent mzdy.

Chemes v oficiálnom stanovisku uviedol, že Nexis Fibers za energie a médiá riadne neplatí a nerešpektuje ceny, ktoré akceptujú všetci odberatelia v PP Chemes.

Nexis hovoril o protiprávnosti konania Chemesu a nátlaku na získanie peňazí, na ktoré podľa nich nemá právny nárok.

Tvrdil, že dodané energie sú za prehnané ceny a platí za ne dokonca vopred.

Na radnici spoločne

Nezmieriteľné postoje oboch strán sa snažil zblížiť primátor Miloš Meričko.

Po stretnutí s oboma partnermi na pôde radnice inicioval ich spoločné stretnutie.

Uskutočnilo sa v piatok od desiatej hodiny.

O pol tretej popoludní sa jeho aktéri postavili pred zástupcov médií.

„Boli to náročné negociácie, ktoré trvali vyše štyroch hodín. Obe strany si vyjasnili stanoviská a postoje k problémom. Myslím si, že aj hlbšie pochopili jeden druhého,“ ujal sa slova primátor Meričko.

Aj keď výsledok rokovaní nie je taký, ako by si želal hneď od začiatku, v konečnom dôsledku podľa neho k dohode došlo.

„Spoločnosť Nexis Fibers sa odoberie do svojej firmy a pripraví návrh dohody pre Chemes. V priebehu víkendu sa ňou tím Chemesu bude zaoberať. V pondelok by mal byť vynesený konečný verdikt. Verím, že zachovanie 400 pracovných miest je v záujme všetkých, mesta aj oboch spoločností,“ informoval médiá.

Budú hľadať riešenia

Právny zástupca Nexis Fibers Matej Sedláček ocenil, že obe strany mali na spoločnom stretnutí možnosť vyjadriť a vysvetliť svoje stanoviská a požiadavky.

Potvrdil, že Nexis bude v najbližších hodinách intenzívne pracovať na tom, aby predložil Chemesu svoju ďalšiu predstavu.

„Budeme robiť všetko pre to, aby došlo k dohode a k záchrane pracovných miest. Pokiaľ by sa tak nestalo, zotrvávame na dnešnom stanovisku a budeme žiadať, aby sa rešpektoval platný právny stav,“ povedal.

Zdôraznil, že ak nedôjde k obnoveniu prevádzky, bude naďalej témou dňa aj hromadné prepúšťanie.

Čakajú na návrh

Chemes bol vo vyjadrení stručný.

„Spoločnosť Chemes ďakuje pánu primátorovi za sprostredkovanie stretnutia a čaká na návrh spoločnosti Nexis Fibers, ku ktorému sa vyjadrí najneskôr v pondelok,“ povedal tlačový zástupca Chemesu Branislav Sobinkovič.

Bolo rušno

Výsledok spoločného stretnutia s napätím, aj keď trpezlivo, očakávali zamestnanci Nexis Fibers.

Vo firemných tričkách s logom v rukách sa ich pred radnicou zhromaždilo približne 200.

Odborový predák Ladislav Vinkler zdôraznil, že nešlo o organizované zhromaždenie, ale o spontánny prejav zamestnancov, ktorí takto vyjadrili podporu vedeniu, ale aj obavu o stratu živobytia a svoj občiansky postoj.

Potlesk striedal piskot, nechýbali slovné provokácie, zapálené diskusie i slovné konfrontácie.

Na miesto okrem stálej prítomnosti mestskej polície prišlo päť hliadok štátnej polície s upozorneniami na povinné rozostupy či odporúčaniami, aby zamestnanci nepostávali, ale sa prechádzali, keďže zhromažďovanie sa je v čase koronakrízy zakázané.

Zamestnanci: Spravodlivosť zvíťazí

„Tragédia, katastrofa pre toto mesto. Smola, že sme tak ďaleko od Bratislavy, ak by to bol Senec, Trnava, už by tu stáli ministri vrátane premiéra,“ reagoval technik Slavomír Andrejco (44), ktorý v podniku pracuje 13 rokov.

„Pri spore sú stále dvaja, jeden nemôže donekonečna ustupovať tomu druhému, ktorý má monopol. Som optimista, ale...“ dodal.

„Je to skutočne zložitá situácia hlavne v tomto regióne, kde niet pracovných miest. Veríme, že spravodlivosť zvíťazí a skončia sa vydieračské praktiky. Prišli sme každý sám za seba vyjadriť podporu vedeniu našej spoločnosti,“ povedala Silvia (43), ktorá pracuje v Nexise 11 rokov.

„Mnohí ľudia, ktorí pracujú vo výrobe, sú úzkoprofilovaní, nemajú šancu nájsť si prácu. Veríme, že zdravý rozum zvíťazí, preto sme tu,“ dodala.

„Verím, že každý má svedomie, “ odkázala vedeniu oboch podnikov.