Chemes obmedzil spoločnosti Nexis Fibers dodávku energií

Každá zo strán sporu má svoje argumenty.

18. apr 2020 o 19:19 Jana Otriová

HUMENNÉ. Spoločnosť Chemes, vlastník rovnomenného priemyselného parku (PP), výrobca a dodávateľ tepelnej a elektrickej energie, obmedzila firme Nexis Fibers, ktorá v parku podniká, dodávku energií.

Dôvodí, že firma za ne riadne neplatí.

Výrobca priemyselných vlákien naopak tvrdí, že počínanie Chemesu je protiprávne a už vyčíslil prvé škody.

Chemes: Neplatí a nerešpektuje ceny

V piatok popoludní Chemes začal obmedzovať dodávku energií pre spoločnosť Nexis Fibers.

V oficiálnom stanovisku tvrdí, že Nexis Fibers za energie a médiá riadne neplatí a nerešpektuje ceny, ktoré akceptujú všetci odberatelia v PP Chemes.

Súvisiaci článok Humenské firmy sa sporia o dodávku energií Čítajte

„Zásadný vplyv na rozhodnutie o obmedzení energií malo nezaplatenie reštrukturalizačnej splátky firmou Nexis k 31. marcu tohto roka schválenej súdom v prospech Chemes, a. s., a taktiež nezaplatenie splátky ostatným veriteľom,“ uviedol Chemes v stanovisku.

Podľa jeho slov Nexis Fibers v prvom kvartáli tohto roku uhrádzal len 51 percent z objemu dodaných energií.

„Spoločnosti Nexis Fibers budeme dodávať len taký objem energií a médií, za ktoré spoločnosť reálne zaplatí. Je neudržateľné a nemysliteľné, aby jeden neplatiaci odberateľ ohrozoval 1800 pracovných miest firiem pôsobiacich v priemyselnom parku Chemes,“ uviedlo vedenie spoločnosti Chemes v oficiálnom stanovisku.

Nexis: Za dodávku platíme vopred

Vrcholoví zástupcovia spoločnosti Nexis Fibers tvrdia, že Chemes má zmluvnú povinnosť dodávať im energie a médiá a oni majú povinnosť ich odoberať, čo opakovane potvrdili aj súdy.

V stredu 8. apríla Chemes listom oznámil Nexisu, že v piatok 17. apríla preruší dodávku energií a médií.

Súvisiaci článok Nexis a Chemes sú na nože. Obviňujú sa zo šikany a vydierania Čítajte

„Pre 'ustálenie a zoštandardizovanie dodávok' žiadali uspokojenie ich finančných požiadaviek, na ktoré však nemajú právny nárok a ktorých uspokojením by mohlo dôjsť k protiprávnemu zvýhodneniu ich spoločnosti oproti iným naším veriteľom,“ uviedlo vedenie Nexis Fibers v svojom stanovisku.

Tvrdenie Chemesu, že za dodané energie a médiá riadne neplatí, je podľa spoločnosti nepravdivé.

„Spoločnosť Nexis Fibers počas celého roka 2020, rovnako ako dlhodobo predtým, uhrádza Chemesu za dodávku energií a médií zálohové predplatby, t. j. za dodávku platí dokonca vopred. Keďže medzi spoločnosťami nedošlo k dohode o cenách, predplatby vychádzali z aktuálnych rozhodnutí regulátorov, napríklad cena tepla bola stanovená ÚRSO-m, a z poslednej existujúcej dohody strán,“ uvádza sa ďalej v stanovisku.

Nexis: Finančné požiadavky sú neoprávnené

V rokoch 2016 a 2017 prešla spoločnosť Nexis Fibers reštrukturalizáciou.

Súvisiaci článok Nexis musí z haly vysťahovať stroje. Chemes ju odpojil od energií Čítajte

Chemes sa voči Nexisu na súde domáhal zaplatenia „nedoplatkov“ za dodávku energií a médií za mesiace august až december 2017 a apríl 2018.

Súd v obidvoch prípadoch žaloby Chemesu zamietol, rozhodnutia zatiaľ nie sú právoplatné.

„Aj súd teda dospel k záveru, že ich finančné požiadavky za tieto obdobia nie sú oprávnené, respektíve preukázané,“ dopĺňa Nexis Fibers.

„Za skutočný dôvod obmedzovania dodávok energií a médií považujeme snahu Chemesu donútiť nás, aby sme jej poskytli finančné plnenia, na ktoré nemá právny nárok,“ dodáva.

Neodkladné opatrenie

Spoločnosť Nexis Fibers sa obrátila na Okresný súd v Humennom a požiadala ho o nariadenie neodkladného opatrenia.

„Súd návrhu vyhovel a v utorok 14. apríla nariadil neodkladné opatrenie, ktorým Chemesu uložil tiež povinnosť zabezpečiť pre nás nerušenú a priebežnú dodávku energií a médií a povinnosť zdržať sa akéhokoľvek prerušenia, obmedzenia alebo zastavenia dodávok,“ vysvetľuje vedenie Nexis Fibers.

Spoločnosť uhradila Chemesu vo štvrtok 16. apríla zálohovú platbu za dodávku energií a médií na ďalší týždeň vo výške stanovenej neodkladným opatrením, teda 142 140 eur.

Vyčíslili prvé škody

Chemes začal v piatok v popoludňajších hodinách výrazne obmedzovať dodávku energií a médií. Ide o obmedzenie dodávky tekutého dusíka a vzduchu a úplné vypnutie demineralizovanej vody. To malo za následok obmedzenie funkčnosti zariadení a viedlo k vzniku prvých škôd.

„Dokopy hovoríme zatiaľ o stratách vo výške 60 až 70-tisíc eur,“ spresnil v sobotu popoludní Ján Kučeravý z vedenia spoločnosti Nexis Fibers.

„Určite budú narastať. Tým, že nás odstrihli od 6-barového vzduchu, nedokážeme v laboratóriu robiť skúšky aktuálnej produkcie a nevieme ešte, aký vplyv na kvalitu bude mať priškrtenie dusíka. Momentálne bežíme na 30 percent kapacít,“ dodáva.

Najhorší scenár: Odpojenie od ďalších energií

Ján Kučeravý sa obáva, že podľa najhoršieho možného scenára dôjde k odpojeniu aj ďalších energií.

„Na to, aby sme odstavili našu prevádzku, potrebujeme asi 60 hodín. Je možné, že nás odpoja úplne od všetkého a nebudeme môcť vyrábať. Keďže sme stále v plnení reštrukturalizačného plánu, môže sa stať, že nás banky odstrihnú od všetkých peňažných tokov, budeme musieť ísť do konkurzu a prepustiť všetkých zamestnancov. Viedlo by to k zániku stoviek pracovných miest priamo v našej spoločnosti a ďalších stoviek nepriamo u subdodávateľov,“ vysvetľuje.

Zdôrazňuje, že bez súhlasu a súčinnosti Chemesu spoločnosť nemá možnosť odoberať energie a médiá od iného dodávateľa a alternatívne dodávky energií a médií si v takom extrémne krátkom čase nedokáže zabezpečiť.

„Mrzí nás, že k tomuto protiprávnemu postupu sa spoločnosť Chemes navyše uchýlila v čase šírenia pandémie ochorenia Covid-19, kedy sa štát snaží prijímať rozsiahle opatrenia na zachovanie prevádzky podnikov a udržanie zamestnanosti,“ uzatvára Kučeravý.