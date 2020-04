Mesto bude v Humenskej energetickej spoločnosti jediným vlastníkom

Primátor Meričko: Trápenie sa skončilo.

17. apr 2020 o 16:32 Jana Otriová

HUMENNÉ. Prevod obchodného podielu v Humenskej energetickej spoločnosti (HES) vo vlastníctve Chemesu do vlastníctva mesta Humenné bol najdôležitejším bodom piatkového zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Poslanci ho z posledného miesta programu presunuli na začiatok, inak hrozilo, že sa k nemu pre hygienikom odporúčané poldruhahodinové trvanie rokovania vôbec nedostanú.

Kto koľko

Samospráva sa problémom tepelného hospodárstva v meste intenzívne zoberá už od začiatku vlaňajška.

Teplo v meste dodáva Chemes, a. s., z centrálneho zdroja. V eseročke HES, ktorej hlavným predmetom činnosti od vzniku v roku 1996 je nákup, distribúcia, predaj tepla a teplej úžitkovej vody konečným spotrebiteľom, má 67-percentný podiel.

Mesto je menšinovým podielnikom s 33 percentami.

Mesto ako vlastník rozvodov má s HES uzatvorenú nájomnú zmluvu o prenájme energetických zariadení vo vlastníctve mesta, platnú do 31. decembra tohto roka.

Súdne spory sú nášľapnou mínou

Chemes vedie s mestom súdne spory o vyše 2 milióny eur. Týkajú sa nájomného, ktoré mesto v minulosti neúčtovalo podľa zmluvy, ale podľa posledného dodatku, keď sa ešte investovalo do mestských potrubí.

Výrobca tepla a väčšinový vlastník HES žiada od mesta tiež milión eur za nadnormatívne straty pri dodávke tepla.

Od roku 2011 mesto prestalo investovať do rekonštrukcie rozvodov, ktoré sú v zlom stave. Len za vlaňajšok spôsobili poruchy na potrubí únik 300-tisíc litrov teplej vody.

Aký bol návrh

Poslanci dostali na stôl návrh, aby mesto odkúpilo 67-percentný obchodný podiel v HES za rovný milión eur. Znalec stanovil jeho hodnotu na vyše milión.

Mesto by rozdelilo sumu do piatich splátok po 200-tisíc eur do štyroch rokov od podpísania zmluvy, teda až do roku 2024.

Kúpou podielu by sa mesto zaviazalo uzavrieť prostredníctvom HES zmluvu o dodávke tepla s Chemesom na desať rokov s opciou päť rokov.

Podmienkou na uplatnenie opcie je modernizácia a rekonštrukcia tepelného zdroja a dodržanie maximálnej cenovej hladiny ceny tepla na úrovni minimálne o 2,5 percenta nižšej ako bude maximálna cena určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Rokovala pracovná skupina

O prevod svojho obchodného podielu do vlastníctva mesta požiadal Chemes ešte vlani v polovici roka.

Primátor následne vymenoval pracovnú skupinu, ktorej úlohou bola príprava najvhodnejšieho riešenia pre zabezpečenie tepelnej energetiky v meste. Tvorili ju zástupcovia poslaneckých klubov a zamestnancov mesta.

Návrh, ktorý dostali poslanci na rokovací stôl, bol výsledkom početných rokovaní oboch partnerov.

„Najlepšie riešenie bolo možné vlani, keď by to mesto nestálo nič a už v tomto roku mohlo investovať z eurofondov do rekonštrukcie rozvodov tepla, aby sa znížili straty a modernizovala sa distribučná sústava. Táto alternatíva je jedna z tých lepších,“ povedal primátor Miloš Meričko (nezávislý).

Zruší sa medzičlánok, zmiznú súdne spory

Zdôraznil, že odkúpenie obchodného podielu neznamená len kúpu rozvodov po zrealizovaných investíciách spoločnosti, ale aj iný hmotný majetok, odovzdávacie stanice, softvér a pod. „Všeobecná hodnota majetku je vyše 1,3 milióna eur,“ spresnil.

Najpodstatnejšie podľa primátora je to, že kúpou podielu si mesto vyrieši s partnerom súdne spory, ktoré by v prípade prehry ohrozili finančné zdravie mesta.

Za nemenej podstatné pokladá Meričko aj to, že sa zruší toľko kritizovaný medzičlánok v distribúcii tepla.

„Mesto bude môcť priamo rokovať s výrobcom tepla o jeho dodávkach. V zmluve sa Chemes zaviaže, že firme HES bude predávať teplo za cenu o 2,5 percenta nižšiu, ako určí ÚRSO. Pokladám to za veľmi dôležité,“ zdôraznil.

Pozitívom je tiež možnosť uchádzať sa o zdroje na rekonštrukciu rozvodov z eurofondov, keďže HES pôsobí v tepelnej energetike viac ako 36 mesiacov. To bola podmienka uchádzať sa o investície.

Primátor zdôraznil, že problém tepelnej energetiky v meste zapríčinilo bývalé vedenie mesta.

Hopta: Cítim za tým svinstvo

Najväčším kritikom kúpy obchodného podielu bol poslanec Ivan Hopta (Úsvit). Dokonca navrhol, aby sa o nej nerokovalo. Podľa jeho slov treba najprv počkať na výsledok súdneho sporu.

Nepáčilo sa mu, že mesto podľa jeho slov kupuje „svoje vlastné potrubia“ a že sa zaväzuje na odber tepla na ďalších 15 rokov s Chemesom. Kritizoval vysokú cenu tepla, v návrhu zmluvy mu chýbalo presné vyčíslenie sumy, ktorú sa výrobca tepla zaviaže investovať do modernizácie zdroja.

„Mesto i občania budú ťahať za kratší koniec. Cítim za tým veľké svinstvo. Hanba vám,“ povedal po niekoľkých svojich emotívnych vystúpeniach v rozprave.

Najlepšie riešenie

Za kúpu ako najlepšie riešenie sa vyslovili poslanci Jozef Babják (klub Spájame sa pre Humenné), Martin Lichman (KDH), Branislav Čekovský (nezaradený) a Andrej Semanco (Smer-SD).

„Čím dlhšie to odkladáme, tým je to drahšie pre občanov,“ povedal Lichman a pre názornosť si pomohol grafickým znázornením súm.

Poslanci Michal Babin (KDH) a Andrej Bača (Klub Spájame sa pre Humenné) upozornili na obrovské úniky teplej vody v dôsledku častých porúch na potrubí.

„Desaťtisíc litrov teplej vody ušlo vo štvrtok pri poruche na Sídlisku pod Sokolejom, za vlaňajšok 300-tisíc,“ zdôraznil Bača.

Meričko: Skončilo sa trápenie

Napokon po vyše hodine poslanci kúpu obchodného podielu schválili pomerom hlasov 15 za, 2 proti a 4 sa zdržali.

Proti boli Luciána Hoptová a Ivan Hopta (obaja Úsvit), zdržali sa Jana Andruchová, Andrej Semanco, Ondrej Mudry a Michal Druga (všetci Smer-SD).

„Ideálne riešenie sme nenašli. Toto je jediné najlepšie možné riešenie,“ povedal po hlasovaní Meričko. „Skončilo sa trápenie,“ dodal.