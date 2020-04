Atrakcie Zemplína lákali množstvo ľudí. Uzavreli jazerá v lomoch aj hrady

Opatrenia prijali aj na Domaši a Šírave.

ZEMPLÍNSKY REGIÓN. Turistické atraktivity Zemplína sa za uplynulé týždne v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou nového koronavírusu tešia rôznej návštevnosti.

V závislosti od nej reagujú na aktuálny zákaz zhromažďovania sa a voľného pohybu osôb odlišne i samosprávy, v katastroch ktorých sa turistické lákadlá nachádzajú.

Kým prístup k vodou naplneným kameňolomom v obciach Skrabské (okres Vranov nad Topľou) a Beňatina (okres Sobrance) uzavreli, obec Sedliská v okrese Vranov nad Topľou denne dezinfekuje mobiliár na hrade Čičva.

Na Domašu chodia ako v lete

Podľa slov starostov sú v súčasnosti na hornom Zemplíne najnavštevovanejšími lokalitami rekreačné oblasti pri vodnej nádrži Domaša a kameňolom v Skrabskom.

„Veľmi veľa ľudí sem chodí ako v lete, najmä na autách. Mladí sa tu po večeroch stretávajú, popíjajú do rána, bez rúšok," ohodnotil situáciu v rekreačnej oblasti Dobrá na Domaši starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ s tým, že sa v tejto súvislosti obrátil už aj na políciu.

Zvýšený pohyb chatárov oproti minulým rokom zaznamenal v uplynulých týždňoch i starosta obce Bžany (okres Stropkov) Ladislav Vrabeľ na opačnom konci Domaše, v rekreačnej oblasti Valkov.

Ako však doplnil, veľké skupiny ľudí nezaznamenal.

Extrémny prílev turistov v nadchádzajúcich dňoch neočakáva ani starosta obce Vinné (okres Michalovce) Marián Makeľ, a to ani pri Vinianskom jazere, ani v rekreačných strediskách Biela hora a Hôrka na Zemplínskej šírave.

Aj napriek tomu však na Vinianskom jazere uzavreli kemp a dočasne odstránili mobiliár.

V Skrabskom uzavreli lom s jazerom

Enormná návštevnosť kameňolomu v Skrabskom prinútila starostu Jána Mička osadiť na príjazdovej ceste k nemu tabuľu so zákazom vstupu i vjazdu, na jeho dodržiavanie budú denne dohliadať príslušníci miestnej občianskej poriadkovej služby. V prípade potreby budú kontaktovať aj políciu.

„Tabuľu sme osadili v utorok za súhlasu majiteľa lomu. On tam tabuľu so zákazom vstupu a vjazdu má, ale nikto ju nerešpektuje, cez víkend sa tade premelie do 200 áut," opísal.

Zo zvýšeného pohybu po obci mali obavy už aj miestni obyvatelia.

Pri Beňatine osadili zátarasy

Náporu turistov sa obávajú aj v obci Beňatina v okrese Sobrance.

Ako povedal starosta Štefan Minčák, k Beňatinskému travertínu smerovalo počas uplynulých dvoch týždňov 50 až 100 áut denne.

„Bolo to neúnosné," povedal s tým, že aj vzhľadom na obavy miestneho obyvateľstva, z ktorých prevažná väčšina je v pokročilom veku, sa rozhodli prístup k lomu uzavrieť.

Keďže lom je obecným majetkom, na cestu vedúcu k nemu uložili za pomoci polície zábranu. „Budeme ju tam držať do odvolania," dodal.

Na hradoch rôzny prístup

Ako vlastník pozemkov areálu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky vydala zákaz vstupu na Jasenovský hrad aj obec Jasenov v okrese Humenné.

Ako o tom informuje na svojej internetovej stránke, platnosť obmedzenia kopíruje aktuálne opatrenia vlády, turisti sa na hrad nedostanú od stredy do pondelka 13. apríla vrátane.

Situáciu v neďalekej obci pod hradom Brekov budú podľa slov jej starostu Radoslava Nemca počas veľkonočných sviatkov monitorovať dobrovoľní hasiči a tiež obecní poslanci aj napriek tomu, že v uplynulých týždňoch zvýšenú návštevnosť hradu nezaznamenali.

Inak je to na hrade Čičva nad obcou Sedliská.

„Samozrejme, že na hrad ľudia chodia. Je tam viac ľudí a chodia teraz i na medvedí cesnak, ktorý rastie neďaleko," vysvetlil starosta Matej Sabol.

Podľa evidenčných čísel vozidiel, v ktorých turisti na hrad prichádzajú, ide prevažne o cezpoľných.

Zvýšený počet návštevníkov počas veľkonočných sviatkov však vzhľadom na aktuálny zákaz voľného pohybu osôb medzi okresmi neočakáva.

Ako však dodal, aby riziko šírenia nového koronavírusu na hrade minimalizovali, približne pred týždňom začali s dennou dezinfekciou všetkého hradného mobiliára.

Vihorlatské lákadlá nie sú problémové

Návštevnosť Sninského kameňa v uplynulých dňoch ohodnotil starosta obce Zemplínske Hámre (okres Snina) Ján Kepič ako podpriemernú.

„Počas normálnych dní v tejto sezóne sú parkoviská už zvyčajne plné, teraz tam sú zaparkované dve autá. Cez víkend mierne viac, ale nič nezvyčajné," povedal.

Vzhľadom na túto situáciu nebudú v obci prijímať žiadne preventívne opatrenia.

Turistický ruch na neďalekom Morskom oku je podľa slov starostu Remetských Hámrov (okres Sobrance) Mareka Kondžuru primeraný ročnému obdobiu a počasiu.

Víkendy sú preto rušnejšie, návštevníci lokality sa však správajú zodpovedne.

„Čo som videl ľudí, mali na sebe rúška, dodržiavali medzi sebou rozstupy," uviedol.