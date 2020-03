Do obcí s hradmi smerujú húfy návštevníkov

Starostka vyzvala ľudí, aby ostali doma.

28. mar 2020 o 0:00 Jana Otriová

ZEMPLÍN. Teplé počasie, zatvorené školy a obchody lákajú ľudí do prírody.

Húfy výletníkov smerujú aj na hrady Jasenov či Brekov.

Starostovia nadšení nie sú.

Výzva z Jasenova

„Veľmi si vážime záujem ľudí z iných obcí a miest o Jasenovský hrad. Zároveň vás prosíme, ostaňte v svojich obciach, vo svojich domovoch. Neohrozujte našich obyvateľov ani sami seba. Buďte rozumní,“ vyzvala starostka Jasenova Lucia Sukeľová (nezávislá) ešte 18. marca na stránke obce na sociálnej sieti verejnosť.

„Hrad tu bude aj po ukončení pandémie. Potom tu budete všetci srdečne vítaní,“ doplnila.

K výzve ju primäl zvýšený počet turistov smerujúcich na hrad. Mnohí prichádzali v skupinách, neraz aj bez rúšok.

Zabrániť vstupu sa nedá

Po prechodnom zhoršení počasia sa nového náporu obáva opäť.

„Ľudia chodia stále vo veľkom. My, čo tam bývame, to vidíme,“ hovorí.

Súvisiaci článok Infektológ radí: Do prírody sám a s rúškom poruke Čítajte

„Keď chceme ísť na prechádzku do prírody, mali by sme ísť na nejaké nevyhľadávané miesta. Vo veľkom sa prechádzajú ľudia popri Laborci v susedstve futbalového štadióna, opekačky sa robia v kameňolome vedľa Sokoleja. Chodia na miesta, kde je predpoklad zvýšeného pohybu ľudí. Treba sa vybrať do lesa, kde nie je typická turistická cesta, aby sa nadýchali čerstvého vzduchu,“ zdôrazňuje.

Zabrániť vstupu ľudí na hrad sa podľa starostky Sukeľovej nedá.