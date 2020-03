Mestské nemocnice na Zemplíne chcú lepšiu komunikáciu s rezortom

Chýbajú im ochranné pomôcky.

27. mar 2020 o 14:35 TASR

SNINA, SOBRANCE. Mestské nemocnice v Snine a Sobranciach by v súvislosti s výskytom nového koronavírusu a súvisiacimi opatreniami uvítali efektívnejšiu komunikáciu v rámci rezortu zdravotníctva.

Ako potvrdili štatutári oboch zdravotníckych zariadení, chýbajú im aj osobné ochranné pracovné prostriedky.

„Bolo by dobré, ak by do budúcna fungovala určitá platforma, cez ktorú by sa dalo komunikovať jednoduchšie, promptnejšie, niečo ako 'helpdesk' alebo 'support'. Zdieľanie si takýchto informácií by malo byť trefné a zároveň neutíchajúce," vysvetlil riaditeľ Regionálnej nemocnice (RN) Sobrance Ondrej Copák s tým, že záujem o výmenu informácií by podľa neho mal byť "recipročný a pre obe strany prospešný".

Ako vysvetlil, všetky informácie z ministerstva zdravotníctva nemocnici tlmočí Asociácia nemocníc Slovenska, ktorej je sobranské lôžkové zdravotné zariadenie členom.

Chýbajú pokyny pre konkrétnu nemocnicu

S Nemocnicou Snina komunikuje rezort a tiež hygienici písomne formou opatrení či usmernení.

Jej konateľovi Andrejovi Kulanovi však medzi informáciami chýbajú pokyny priamo pre ich zdravotnícke zariadenie.

„Taktiež očakávame informácie, ako sa zdravotné poisťovne postavia k problematike financovania zdravotníckych zariadení, keďže tieto fungujú v obmedzenom režime," doplnil.

Nedostatok ochranných pomôcok

Podľa Kulanových ďalších slov v nemocnici pociťujú aj nedostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov, či už ide o respirátory, rúška, ochranné obleky, návleky, okuliare či štíty.

„Objednávky na tieto prostriedky sme realizovali s dostatočným predstihom, ale podobne ako na celom svete, viaznu," vysvetlil Kulan s tým, že nemocnica vyvíja snahy zabezpečiť si nejaké ochranné prostriedky aj vlastnou cestou.

„Čo sa nám čiastočne darí," dodal.

Aj v RN Sobrance skôr než zdravotnícky personál chýbajú ochranné pracovné pomôcky.

„Sme asi tak ako každá nemocnica na Slovensku poddimenzovaní (v množstve ochranných pomôcok, pozn. red.), o ochranných pomôckach vyššieho typu ani nehovoriac," povedal Copák a dodal, že situáciu zatiaľ aj oni zvládajú pomocou „šikovných lokálnych dodávateľov".

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.