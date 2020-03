Veterinárna správa odporúča na farmách merať zamestnancom teplotu

Chovatelia ošípaných sú v strehu už dlho pre africký mor.

27. mar 2020 o 0:00 Jana Otriová

VYŠNÝ HRUŠOV, TOPOĽOVKA. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) Slovenskej republiky poslala chovateľom hospodárskych zvierat usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch.

Kým niektoré opatrenia už majú chovatelia zavedené v praxi, iné sa dajú splniť len ťažko.

Neprebádaná oblasť

Chovy hospodárskych zvierat sú miestom, kde sa vyžaduje stála prítomnosť personálu. O zvieratá sa treba starať, kŕmiť ich, ošetrovať.

Štátna veterinárna správa v liste zdôraznila, že v súčasnosti neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval, že koronavírus cirkuluje u zvierat na Slovensku.

„Je možné, že niektoré druhy zvierat by mohli byť infikované vírusom SARS-CoV-2, ale neexistuje dôkaz o tom, že vírus môžu šíriť domáce alebo hospodárske zvieratá. O víruse SARS-CoV-2 stále existuje veľa neznámych poznatkov a toto je oblasť, ktorú treba ešte len študovať a pochopiť,“ napísal ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš.

Hygiena a dezinfekcia

Chovateľom odporúča celý rad preventívnych opatrení.

Patria medzi ne napríklad vstup k zvieratám cez hygienickú slučku v odevoch, v ktorých sa pohybujú len v priestore, kde sa nachádzajú zvieratá, zákaz vstupu nepovolaným osobám, dodržiavanie zásad hygieny a používanie dezinfekcie.

Odporúča tiež zaviesť skupinový systém izolácie pracovníkov vo výrobe a v administratíve, dočasne zaviesť meranie telesnej teploty u zamestnancov pri vstupe do chovov.

Zvieratá treba prepravovať výhradne vo vyčistených a vydezinfikovaných prepravných prostriedkoch, pričom vodiči áut zo zahraničia by nemali vystúpiť z vozidla a zvieratá by mali nakladať a vykladať len zamestnanci farmy.

Aby sa udržala funkčnosť prevádzok živočíšnej výroby, chovateľom sa odporúča vytvoriť tzv. karanténne centrum pre pracovníkov zabezpečením hygienických zariadení, resp. budovaním ubytovacích zariadení priamo na farme vrátane systému stravovania pracovníkov tak, aby sa vytvoril uzatvorený cyklus fungovania.

Život sa zastaviť nedá

„Sme špecifická oblasť, ktorá sa nesmie nikdy zastaviť, všetko so všetkým súvisí. Jarné práce musíme vykonať, zvieratá musíme chovať, musíme ich poslať do mäsokombinátov, ktoré ich pošlú na pult, aby ľudia v tejto krízovej situácii mali čo jesť. Zastaviť život v poľnohospodárstve nejde. Je to kolobeh života,“ hovorí Peter Nízky, konateľ spoločností, ktoré vlastnia viaceré poľnohospodárske farmy v regióne.