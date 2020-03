Opitý vodič kamiónu z Lotyšska havaroval, policajti sú v karanténe

V nemocnici čaká na výsledky testov.

24. mar 2020 o 18:09 Jana Otriová

MEDZILABORCE BOROV. Opitý lotyšský vodič kamiónu dostal do karantény piatich policajtov.

Výsledky testov zatiaľ známe nie sú.

Zišiel z cesty

V pondelok hodinu pred polnocou havaroval v Medzilaborciach časť Borov kamión.

„Vodič (61) lotyšskej národnosti zišiel za doposiaľ nezistených okolností s kamiónom mimo cesty, kde poškodil oplotenie. Bol podrobený dychovej skúške s výsledkom vyše dve promile. Vzniknutá škoda je vyše 200 eur,“ informoval prešovský krajský policajný hovorca Igor Pavlik.

Vzhľadom na to, že vodič mal cestovateľskú anamnézu, piati policajti, ktorí s ním prišli do kontaktu, išli do karantény.

Vodič bol obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a je stíhaný na slobode.

Leží na infektológii

K vodičovi najprv volali RZP, ale po zistení, že má pozitívnu cestovateľskú anamnézu, prišla poň špeciálna korona jednotka z Vranova nad Topľou. Dopravila ho na infektológiu do michalovskej nemocnice.

Komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková potvrdila, že pacient je v michalovskej nemocnici, výsledky laboratórnych testov by mali byť známe až v utorok večer.

Musia byť chránení

Miroslav Veliký, riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom, vysvetlil, že zasahujúci príslušníci záchranárskych zložiek musia byť v takomto prípade vybavení osobnými ochrannými prostriedkami.

Rozumie sa pod tým respirátor FFP3, krytie očí, ochranný odev a rukavice.

„Ak nimi vybavení nie sú, musia ísť do izolácie a počkať na výsledky testov. Rúško nie je dostatočná ochrana,“ povedal.

Zdôraznil, že pri hlásení na krajské operačné stredisko, že ide o nehodu zahraničného vodiča s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, sa na miesto vysiela už pripravená jednotka.

„My sme informovaní o výsledku testov,“ dodal Veliký.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.