Minister Mičovský: Budem sa snažiť venovať prírode, lesom a odstráneniu korupcie

23. mar 2020 o 0:00 Jana Otriová

V Matovičovej vláde je Humenčan JÁN MIČOVSKÝ (65, OĽaNO) ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Za svoje dlhodobé priority pokladá presadzovanie prírode blízkeho hospodárenia v lese a potláčanie korupcie, chce zmieriť lesníkov i ochranárov. Jeho prvou úlohou bude zabezpečiť potravinovú istotu krajiny, na východe riešiť environmentálne záťaže. Na ministerstve i v rezorte urobí nevyhnutné zmeny, vrátane personálnych. Spolupracovníkom odkazuje: určite narobím aj kopu chýb, tomu sa nevyhnem, ale dávam vám garanciu, že neurobím ani jedno svinstvo.

Prečo ministerstvo pôdohospodárstva? Mnohí očakávali skôr ministerstvo životného prostredia.

Očakávania sú rôzne, ale voľba na toto ministerstvo padla práve kvôli lesom. Toto ministerstvo spravuje v plnom rozsahu lesy na Slovensku. Je tu samostatná lesnícka sekcia, ktorá je srdcom správy lesného bohatstva krajiny. Spojitosť s ministerstvom životného prostredia je z môjho pohľadu prospešná.

Jedným zo základných cieľov je, aby sa v priebehu tohto volebného obdobia správa lesov presunula z pôdohospodárstva na životné prostredie. Nepôjde len o formálny presun, aby sme potvrdili, že lesy sú viac život, že majú viac funkcie životodarné ako drevoprodukčné, ale aj preto, aby sme spoločnosti odkázali, že popri tomto formálnom deklarovaní významu lesov budeme chcieť, aby lesníctvo prestalo byť finančne hodnotené cez hodnotu dreva.

Zatiaľ je, žiaľ, pravda taká, že máme veľa pekných rečí o lesoch, ale samotné oceňovanie lesnej práce je reálne zabezpečené len za tržby za drevo. Mojou ambíciou bude, aby sme reálne dokázali oceniť aj iné funkcie lesa, ktoré berieme ako samozrejmosť, ale ktoré samozrejmosťou nie sú a treba, aby ich spoločnosť oceňovala. To znamená, aby sme vedeli zaplatiť aj za vodohospodársku, rekreačnú či protilavínovú funkciu lesa a mnohé ďalšie. Vodu kladiem na prvé miesto.

Museli vás dlho presviedčať, aby ste prijali ministerský post?

Po mojich skúsenostiach s Igorom Matovičom a ľuďmi okolo neho som vždy hovoril, že ak by som mal ešte niekedy vstúpiť do politiky, určite by som tak urobil len na kandidátke hnutia OĽaNO. Tak sa aj stalo. Moja odpoveď na moju politickú budúcnosť bola taká, že pôjdem tam, kde to bude potrebné. Myslím si, že protikorupčné zámery a oslobodenie spoločnosti od hrôzovlády, ktorá sa naplno prejavila v ostatných rokoch, sú hodné úsilia.

Možno čitateľov prekvapí, že rozhodovanie, či vôbec budem ministrom a na ktorom ministerstve, som nechal na dôveru mojich kolegov. Nebol som účastníkom koaličných vyjednávaní a až po zverejnení som poznal definitívne rozhodnutie. Nebol som nabudený na žiadnu funkciu, moji kolegovia vedeli, že po žiadnom ministerskom kresle nesiaham, ale že ak mi dôveru dajú, budem sa snažiť urobiť to, čo je náplňou môjho života: venovať sa prírode, lesom a odstráneniu korupcie.