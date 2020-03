Humenské pekárne majú dosť zásob, výroba je normálna

Krízový štáb mesta riešil zásobovanie potravinami.

HUMENNÉ. V humenských Podvihorlatských pekárňach a cukrárňach (PPaC) prebieha výroba zatiaľ v normálnom režime.

V aktuálnom stave zvýšili pekárne svoje zásobovanie zo 14-dňového na 21-dňové, surovín majú dostatok.

Na piatkovom zasadnutí krízového štábu mesta Humenné to uviedol generálny riaditeľ PPaC Peter Tomko.

Na zasadnutí sa primátor mesta Miloš Meričko zaujímal aj o aktuálny stav a výrobnú činnosť podnikov, ktoré zabezpečujú potravinový tovar, a to nielen pre Humenčanov.

O rokovaní krízového štábu v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.

Ak, tak siahnu na jemné pečivo

"Výroba prebieha v normálnom režime, po zvýšených objednávkach sa stav upokojil. Zamestnanci nabehli na pracovný systém, v ktorom sa nestretávajú, na mysli mám oddelenia - od miesičov, pekárov, balenie, expedície či vodičov. Výrobný program máme rovnaký, sú však pripravené alternatívy," uviedol Tomko.

V prípade výpadku zamestnancov bude firma podľa neho riešiť situáciu obmedzením výroby jemného pečiva.

"Prejdeme do režimu základných chlebov - napríklad pšenično-ražný, cereálny, plus pečivo - rožky a sendviče, z jemného pečiva nejaká šatôčka. Základný sortiment vieme zabezpečiť prakticky stále, problém nám môže spôsobiť výpadok dopravy, lebo máme 30 liniek a 600 odberných miest. Ak by bolo najhoršie, siahneme k vojakom i požiarnikom. Surovín máme dostatok, suchármi zabezpečujeme celé Slovensko," konštatoval Tomko.

Majiteľ obchodu: Ľudia už nevládzu

Predstaviteľ mäsokombinátu Althan, Richard Gavaľa, poznamenal, že aj v týchto náročných dňoch si treba spraviť rebríček dôležitosti a dodávanie potravín je pre obyvateľstvo na najvyššom mieste.

Z jeho pohľadu je najväčšou hrozbou prípadný neskorší nedostatok pracovníkov.

Spolumajiteľ spoločnosti GVP, ktorá zahŕňa sieť predajní s potravinami, Vladimír Vaško, naznačil viacero problémov.

"Museli sme obmedziť aj predajné hodiny, lebo ľudia nám už nevládzu. Nám prichádzajú 'zhora' tabuľky, kde avizujeme stav zásob. Nie všetko je ružové, lebo veľa potravín dovážajú kamióny z Talianska, Nemecka, Holandska, Španielska či Poľska. Naháňame, čo sa dá. Viem, že kontroly sú nutné, ale v aktuálnych časoch by nemuseli na našich pracovníkov tlačiť pre maličkosti," uviedol s tým, že trpezlivosť je potrebná z každej strany.