Nikto nechce kopať hroby. V Udavskom za to zaplatia ročne desať eur

Obec tak vyriešila problém.

7. mar 2020 o 9:51 Jana Otriová

UDAVSKÉ, MYSLINA. Svojpomocné kopanie hrobov sa v obciach stáva problémom.

Nemá to kto robiť.

Niektoré samosprávy už prijali riešenia.

Nemal kto kopať

V obciach bolo odnepamäti zvykom, že hroby na cintorínoch kopali vždy miestni obyvatelia. Striedali sa zaradom po domoch, zvyčajne po troch-štyroch.

V ostatnom čase je záujemcov o výkop hrobov čoraz menej. Obyvateľstvo starne a nevládze, stredná a mladá generácia je v práci, na aktivačné práce niet koho zamestnať.

Obce hľadajú rôzne spôsoby, ako sa s touto nevyhnutnou a citlivou potrebou vysporiadať.

„Kopalo sa na striedačku, striedali sa po tri – štyri domy. V poslednom čase to bol veľký problém. Nevedeli sme zabezpečiť ľudí, ktorí by boli schopní hroby vykopať. Išlo o starších ľudí alebo o pracujúcich, ktorí si v prípade potreby nemohli na túto činnosť vybrať voľno. Vždy to ostalo na pleciach samosprávy a museli sme niekoho zabezpečiť,“ opisuje situáciu v Udavskom s 1 200 obyvateľmi starosta Peter Hudák (Smer-SD).

Udavčania vždy radšej ponúkli peniaze ako náhradu za vlastnú pracovnú silu.

Desať eur ročne

V obci majú priemerne 20 pohrebov ročne. Na každý dom teda vyšlo poradie približne raz za päť rokov.