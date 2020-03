Tomáš Šudík prijíma vstup do parlamentnej politiky s pokorou

Prioritou 24-ročného poslanca má byť ochrana životného prostredia.

1. mar 2020 o 15:02 Jana Otriová

HUMENNÉ. Tomáš Šudík (24), občiansky aktivista, študent a podnikateľ, bude v novom parlamente nováčikom.

Kandidoval z 21. miesta a získal 5 146 preferenčných hlasov.

Priznáva, že presvedčivé víťazstvo OĽaNO vo voľbách ho trochu prekvapilo.

„Je to sčasti prekvapenie. Z reakcií ľudí, ktoré sme dostávali posledné dni či týždne, sme to predpokladali. Určite sme však nepredpokladali taký silný mandát, aký sme dostali. Je pre nás záväzkom. Zistili sme, že sa netreba ničím chváliť dopredu, treba makať, makať, makať, presvedčiť ľudí svojou prácou a vtedy sa to podarí,“ povedal po ohlásení volebných výsledkov.

Čaká ho obrovské množstvo práce

Šudík spolu s dvomi kolegami z domovskej strany vytvorí trojicu najmladších poslancov.

Svoj vstup do vysokej politiky prijíma s pokorou.

„Viem, že ma čaká obrovské množstvo práce. Mám dostatok energie a odhodlania rýchlo sa naučiť nové veci a stopercentne a dôstojne reprezentovať nielen mesto Humenné, ale všetkých občanov Slovenska,“ zdôraznil.

V parlamente by sa rád venoval problematike ochrany životného prostredia.