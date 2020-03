Ján Mičovský chce ako poslanec pomôcť pri premene hospodárenia v lesoch

Občiansky aktivista sa do parlamentu vracia po štvorročnej prestávke.

1. mar 2020 o 13:32 Jana Otriová

HUMENNÉ. Humenčan Ján Mičovský (65), lesník, držiteľ ocenenia Biela vrana, líder neformálneho zoskupenia Príď a poznaj, je v politike skúsený matador.

Za hnutie OĽaNO sedel v parlamente vo volebnom období 2012 – 2016.

Už po voľbách pred štyrmi rokmi, kedy miesto v parlamente neobhájil, vyčítal z výsledkov základné posolstvo politikom: „Rozkrádanie krajiny je už neznesiteľné, prestaňte, dosť! Presmerujte peniaze z pažeráka oligarchov do zanedbaných nemocníc, podvyživených škôl, do zvýšenia našich mizerných platov a nedôstojných dôchodkov,“ povedal vtedy.

Možnosť premeniť predstavy na skutočnosť

Súvisiaci článok Poslanec Milan Potocký: Riešenie PCB látok na Zemplíne bude priorita Čítajte

Do parlamentných lavíc sa vracia po štvorročnej prestávke.

„Návrat do parlamentu, avšak tentoraz vo vládnom zoskupení, vnímam ako možnosť premeniť niekdajšie opozičné predstavy o spravodlivej krajine na skutočnosť. Presvedčivé percentá obyčajných, hnutia, ktoré počas desiatich rokov dokázalo svoju jednoznačnú protikorupčnú tvrdosť, však nevnímam ako víťazstvo, ale ako začiatok náročnej cesty ku kultivovanej čestnej správe štátu. Myslím, že po rokoch smeráckeho drancovania nemáme inú možnosť, ako dokázať, že sa to dá a že to aj vieme,“ povedal po zverejnení tohtoročných volebných výsledkov.