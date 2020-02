Koronavírus sa na Zemplíne nepotvrdil

Hospitalizovaný muž je v dobrom stave.

26. feb 2020 o 16:29 Jana Otriová

HUMENNÉ, MICHALOVCE. U Humenčana, hospitalizovaného v michalovskej nemocnici s podozrením na koronavírus, sa ochorenie nepotvrdilo.

Súvisiaci článok V michalovskej nemocnici je muž z Humenného s podozrením na koronavírus Čítajte

„Výsledky laboratórnych testov sú negatívne, vírus sa u pacienta nepotvrdil,“ informoval vo štvrtok krátko po tretej popoludní hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ.

Doplnil, že pacient je v dobrom stave a má len mierne prejavy respiračného ochorenia.

Infektológia michalovskej nemocnice je podľa neho štandardne pripravená na zvládanie náročných epidémií tak, ako to dokázala pri nedávnej epidémii osýpok.

V humenskej nemocnici aktuálne platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.

Rodina je v karanténe

Lenka Lesňáková z oddelenia epidemiológie a podpory zdravia a výchovy k zdraviu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Humennom potvrdila, že najbližší rodinní príslušníci hospitalizovaného muža sú v 14-dňovej karanténe a žiadne príznaky ochorenia nevykazujú.

Súvisiaci článok V humenskej nemocnici vydali zákaz návštev Čítajte

Spoločnosť, v ktorej hospitalizovaný muž pracuje, v oficiálnom stanovisku uviedla, že v súlade so všeobecnými odporúčaniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe vyhlásenia hlavného hygienika SR ohľadom aktuálnej situácie postupu koronavírusu vo svete a Európe, prijala dobrovoľné interné opatrenia pre zabránenie rizika šírenia nákazy v rámci skupiny, ktorej je súčasťou.

Zdôraznila, že nepotvrdené informácie by mohli vyústiť do vzniku paniky nielen medzi zamestnancami spoločnosti, ale aj medzi obchodnými partnermi, čo by v konečnom dôsledku mohlo firmu poškodiť.

V tomto prípade, ako sa už ukázalo, napokon o koronavírus nešlo.

Menšinový podiel Penty vo vydavateľstve Petit Press nemá žiaden vplyv na redakčný obsah.