Rusínska škola v Klenovej má existenčné problémy

Pomoc chcú hľadať na ministerstve financií a školstva.

24. feb 2020 o 16:40 TASR

KLENOVÁ. Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom rusínskym v obci Klenová v okrese Snina bojuje s existenčnými problémami.

Ako potvrdil starosta obce Slavomil Voloch (SNS), miestni nechcú o jedinú školu svojho druhu na Slovensku prísť.

„Naša obec má 500-ročnú tradíciu. Naši predkovia boli Rusíni, my sme Rusíni a sme na to hrdí. Vytvorili sme priestor pre našu reč na našej škole, aby sme tú našu tradíciu zachovali pre ďalšie generácie," vysvetlil Voloch dôvod, prečo obci na udržaní školy, ktorá v súčasnosti avizuje nedostatok finančných prostriedkov na mzdové výdavky do konca aktuálneho školského roka vo výške 50 000 eur, záleží.

Obáva sa, že jej zrušenie by časom znamenalo úplnú asimiláciu rusínskeho obyvateľstva so slovenským.

Školu podľa jeho slov navštevujú aj deti z Kalnej Roztoky (okres Snina), v prípade zrušenia školy by všetky museli za vzdelávaním dochádzať.

Nepomôže obec ani prepúšťanie

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní vo štvrtok 20. februára však žiadosť riaditeľky školy o finančnú výpomoc z obecného rozpočtu neschválilo.

„My máme na rozvoj našej obce maximálne 50 000 eur ročne a keby sme to dali všetko na školu, pre obec by to bolo likvidačné," reagoval na rozhodnutie obecného zastupiteľstva starosta.

Podľa Volochových slov pracuje v súčasnosti na škole deväť pedagogických zamestnancov, zníženie ich stavu však podľa neho nie je najvýhodnejším riešením situácie.

„Tam ide o veľmi vysokú čiastku odstupného, ktoré musíme zo zákona dodržať," vysvetlil s tým, že v snahe rusínsku školu zachovať oslovia ministerstvo financií a školstva v súvislosti s dohodovacím konaním.

Tohto roku takmer o sedemtisíc menej

Ako potvrdil rezort školstva, na výpočet normatívnych finančných prostriedkov pre klenovskú základnú školu mal vplyv najmä pokles počtu žiakov zo 73 v školskom roku 2018/2019 na 62 v aktuálnom a tiež preskupenie žiakov v skupinách.

Prostredníctvom dohodovacieho konania získala škola v roku 2019 okrem „normatívnych" 198 506 eur finančnú výpomoc v sume 11 024 eur, na tento rok jej boli zatiaľ poskytnuté normatívne financie vo výške 191 673 eur.

Tlačový odbor ministerstva školstva v tejto súvislosti upozornil, že „v normatívoch na rok 2020 sú premietnuté zvýšené finančné prostriedky súvisiace s prijatými legislatívnymi predpismi".

Škole odporučil opäť požiadať o zvýšenie finančných prostriedkov prostredníctvom dohodovacieho konania alebo tiež využiť viaczdrojové financovanie.