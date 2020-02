Parkovanie v Humennom zdražie, platiť sa bude cez esemesku

Zvýši sa aj počet spoplatnených parkovísk.

14. feb 2020 o 14:34 Jana Otriová

HUMENNÉ. Koľko, kde a akou formou sa bude za parkovanie platiť, riešili humenskí poslanci ešte na sklonku vlaňajška na rokovaní mestského zastupiteľstva.

Nové pravidlá začnú platiť od prvého marca.

Vyrábali stratu

Doposiaľ sa platilo na štyroch parkoviskách, hodina parkovného stála 40 centov.

Parkovné vyberali zamestnanci Technických služieb (TS).

Zvýšené náklady na mzdy a odvody, ale aj vydanie úľavových kariet Humenčanom, ktoré ich oprávňovali parkovať za 25 centov, prehĺbili už beztak stratové platené parkovanie.

Predvlani strata dosiahla 4 600 eur, vlani za polrok už 9 106 eur.

Tržby pritom boli 16 090 eur, náklady až 25 196 eur.

„Tržby z parkovného nepokryli ani naše náklady na mzdy troch pracovníkov zodpovedných za predaj lístkov,“ informoval riaditeľ TS Milan Kuruc poslancov vlani v polovici roka.

Bez skúšobnej prevádzky

Hľadanie najvhodnejšej formy vybrania parkovného bez fyzickej prítomnosti zamestnancov vyriešili TS po schválení poslancami prostredníctvom esemesky.

„Podpísali sme zmluvu so spoločnosťou, ktorá bude parkovací systém zabezpečovať. Keď všetko softvérovo doladíme, začneme od 1. marca naostro, bez skúšobnej prevádzky,“ informoval riaditeľ Kuruc.

Ako postupovať pri kúpe lístka cez SMS správu, o tom bude vodičov informovať tabuľa pred vstupom na každé spoplatnené parkovisko.

„V esemeske treba uviesť štátnu poznávaciu značku auta a predpokladaný počet hodín parkovania,“ vysvetľuje Kuruc.

Kontrola bude stopercentná

Kontrolu platby budú mať na starosti dvaja pracovníci, jeden zamestnanec TS, druhý mestskej polície.

„Budú mať k dispozícii mobilnú aplikáciu, pomocou ktorej budú môcť skontrolovať vykonanú platbu. Ide o skenovacie zariadenie v mobile namiesto fotoaparátu. Šošovka sa zameria na štátnu poznávaciu značku a automaticky ukáže, či vodič má alebo nemá zaplatené parkovanie,“ hovorí.

„Ak si títo zamestnanci budú plniť pracovné povinnosti, kontrola bude stopercentná,“ zdôrazňuje riaditeľ Kuruc.

Uistil, že zamestnancov, ktorí vybrali parkovné, neprepustia.

„Zamestnáme ich v rámci prevádzky,“ dodáva.

Viac parkovísk s platbou

Počet spoplatnených parkovísk sa zvýši zo štyroch na šesť.

Platiť sa bude na parkovisku na Mierovej ulici pri Dome služieb (91 miest), pri Sociálnej poisťovni na Južnom námestí (53), za Združenou prevádzkovou budovou (30), na Gorkého ulici (72), na Kukorelliho ulici oproti mestskému úradu.

Poslanci na návrh kolegu Branislava Čekovského (nezaradený) doplnili ešte parkovisko pri budove bývalých telekomunikácií na južnom námestí.

Z pôvodného zoznamu poslanci na návrh Jozefa Oľhu (klub Spájame sa pre Humenné) vyradili parkovisko pri zeleninovom trhovisku, pri okresnom súde na Sídlisku III (42 miest) a pri predajných stánkoch na začiatku Laboreckej ulice (74).

Návrh Čekovského, aby práve toto parkovisko slúžilo ako zberné so zníženou sadzbou, neprešiel.

Rovnako sa neujal návrh poslanca Michala Drugu (Smer-SD), aby bolo parkovanie v meste v tomto roku bezplatné.

„Keď je parkovisko spoplatnené, je poloprázdne a autá parkujú kade-tade,“ argumentoval.

Viac o desať centov

Hodinová sadzba parkovaného stúpne od marca zo 40 a 50 centov.

Platiť sa bude v pracovných dňoch od ôsmej do sedemnástej hodiny, v sobotu od ôsmej do dvanástej. Počas nedieľ a štátnych sviatkov je parkovanie bezplatné.

Technické služby už majú predbežné výpočty, koľko peňazí im spoplatnenie parkovísk po novom vynesie.

„Ak by boli parkoviská obsadené aspoň na 60 percent, ročne by nám to mohlo do pokladne priniesť približne 70 000 eur,“ informuje Kuruc.

Neprenosné mesačné a ročné parkovacie karty v hodnote 20, resp. 190 eur, ostávajú v platnosti.

Na dobrej ceste

Dostatočný prísun peňazí z parkovného bude podľa riaditeľa Kuruca znamenať opravu parkovísk, ktoré nie sú v najlepšom stave.

„Parkoviská budeme postupne na etapy upravovať. Vyspravíme výtlky, položíme nové povrchy, zatrávňovače. Pôjde to z tržieb, ktoré získame,“ zdôrazňuje.

Podľa poslancov Čekovského a Jozefa Babjáka (klub Spájame sa pre Humenné) je cesta esemeska – vlastná aplikácia – rezidentské parkovanie správna.

„Systém parkovania pomocou esemesiek je prvá lastovička, mal by viesť k rezidentskému parkovnému. Dnes nevieme povedať, v akom časovom horizonte by sme sa napojili na tzv. smart city systém. Určite to potrvá pár rokov, kým sa k tomu dopracujeme,“ uzatvára Milan Kuruc.