V humenskom regióne sa dá elektronicky objednať len u mizivého percenta lekárov

Pacient nemá šancu zorientovať sa.

12. feb 2020 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Hoci štátny elektronický systém eobjednanie k lekárovi funguje od 1. januára 2019 a je dobrovoľný, z lekárov v humenskom regióne ho nevyužíva nik.

Len asi traja z 28 praktických lekárov pre dospelých využívajú pri objednávaní pacientov iné komerčné systémy.

Niektorí pacienti by možnosť objednať sa na vyšetrenie z pohodlia domova uvítali.

Z horného Zemplína nikto

Keď sa chcel Humenčan Jozef elektronicky objednať na vyšetrenie k svojmu lekárovi, zistil, že sa to nedá.

„Ani jeden lekár z horného Zemplína nie je zaevidovaný v tejto aplikácii. Z celého Prešovského kraja len jeden,“ hovorí.

„Je to smutné. Zaujímalo by ma, komu vlastne štátny elektronický systém eobjednania slúži, zaplatili sme ho z rozpočtu my všetci daňoví poplatníci. Kto je zodpovedný za to, že sa nevyužíva? Aký je jeho efekt?“ zdôrazňuje.

Štátny portál po funuse

Na internete našiel množstvo podobných aplikácií, ktoré môžu lekári využívať.

„Ako sa má v tom pacient vyznať a zorientovať? Ako bude vedieť, ktorý lekár je na akom portáli, celé je to zmätočné. Pacient nemá šancu zorientovať sa v počte aplikácií a webových stránok,“ dodáva.

Sklamanie uňho vystriedalo zhrozenie.

„Štátny portál prišiel po funuse, mali rozmýšľať v predstihu, ako to celé spustiť ešte pred komerčnými aplikáciami. Čo musí prísť, aby sa podobné situácie aj v iných rezortoch neopakovali,“ hovorí rozčarovaný pacient.

Elektronické objednanie vníma ako úsporu času a zbytočného chodenia po lekároch, ako pohodlné riešenie.

„Je 21. storočie. Zdá sa, že k nám neprišlo,“ uzatvára.

Len pacienti jednej poisťovne

U všeobecného lekára pre deti a dorast Petra Polakovského sa dá objednať online už pol druha roka.