Tragická dopravná nehoda v Humenskom okrese poznačila obe rodiny

Otec chce očistiť synovo meno.

24. jan 2020 o 14:10 Jana Otriová

VÍŤAZOVCE. Tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala 6. novembra 2018, dvom rodinám z Víťazoviec v Humenskom okrese obrátila život naruby.

Obe prišli o mladých synov.

Okrem bolesti nad stratou blízkych sa však nevedia zmieriť so závermi policajného vyšetrovania.

Dvaja mŕtvi

„Je to tragédia. Poznačila celú našu rodinu,“ hovorí Ján Merčák (62), otec Dávida, ktorý zahynul pri havárii na sedadle spolujazdca ako 24-ročný.

„O pol siedmej večer 6. novembra prišiel synov kamarát Martin Zajaroš poňho domov, že sa na jeho novom aute prevezú do Humenného na kávu. Dlho sa nevideli, on pracoval na Islande, môj syn vo Švajčiarsku. Syn nasadol k nemu do auta. Vtedy sme ho videli živého naposledy,“ začína rozprávanie.

V tom istom čase bola v meste aj Dávidova sestra Katarína, bývalá Martinova priateľka.

„Po ceste naspäť domov dcéra na konci obce Slovenská Volová dobehla na aute Martina, ktorý viezol môjho syna. Obehla ho a pokračovala v ceste. Po nejakých pár sto metroch ju začal predbiehať vo vysokej rýchlosti. Nezvládol manéver predbiehania a pravou prednou časťou auta zachytil ľavú zadnú časť auta mojej dcéry, čím ju nasmeroval na ľavú stranu. Nasledoval náraz, kolízia a obe autá narazili do stromu. Môj syn aj vodič boli namieste mŕtvi. Ťažko zranená dcéra skončila v nemocnici. Zo zranení sa liečila 96 dní, má trvalé následky,“ opisuje udalosť Merčák.

Polícia do vyšetrovania prizvala znalcov. Uzavrela ho v januári 2019. Za vinníka nehody označila vodiča Martina a trestné stíhanie pre prečiny usmrtenie a ublíženie na zdraví zastavila.

V hre boli drogy

V Martinovom tele sa našli drogy.