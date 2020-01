V Chemku sa podieľal na vývoji PCB. Sudy museli zmiznúť, skončili v lese, spomína

Množstvo odpadu odhadol na 600 ton.

23. jan 2020 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Inžinier Jaroslav Giláni (85) z Humenného je vyštudovaný chemik – organik. V Chemku v Strážskom sa podieľal na vývoji PCB.

Bol tiež pri tom, keď sa po Nežnej revolúcii sudy so škodlivými látkami z lesa, kam ich navozili, premiestňovali do ovčína so zámerom, aby ich neskôr zlikvidovali.

Doposiaľ sa tak nestalo.

Látku nazvali Delor

Jaroslav Giláni nastúpil do štátneho podniku Chemko Strážske na umiestenku v '58. roku.

Súvisiaci článok Europoslanec: Východ Slovenska je pri zamorení PCB látkami svetový unikát Čítajte

„V humenskom Chemlone, ktorý vyrábal polyamidové vlákna, sa na technologický ohrev používal tzv. dinyl. Išlo o zmes dvoch látok difenylu a difenyloxidu. Keďže sa dovážal zo západného Nemecka, bolo našou úlohou vyrábať u nás aspoň jednu zložku tejto zmesi. Pustili sme sa do vývoja difenylu. Hoci sme boli mladí a neskúsení, vyvinuli sme ho,“ začína spomínanie.

Keď bol hotový, oslovili ich z Prahy, aby vyrobili chlórovaný difenyl, ktorý sa používal pri výstavbe pražského metra. Slúžil na ochladzovanie podzemných trafostaníc.

Pre výskumníkov z Chemka v 60. rokoch minulého storočia to problém nebol. Nazvali ho Delor. Verejnosť ho pozná zo zahraničia ako PCB, polychlórovaný bifenyl.

„Roztavený difenyl bol sýtený chlórom a následne sa destiloval, aby bol čistý. Podieľal som sa na ohreve destilačného kotla. Navrhol som indukčný ohrev. Delor vrel pri teplote vyše 260 stupňov. Problém bol, čo so zvyškami po destilácii. Vypúšťali sa spodným ventilom do plechového suda, kde vplyvom nízkych teplôt stuhli. S rozširovaním výroby sudov pribúdalo,“ hovorí.

Do sudov sa hádzalo všeličo, vyviezli ich

Sudy sa hromadili vo výrobnej hale.

„Hádzalo sa do nich kadečo, bagandže, handry, ventily. Nikto to nekontroloval. Niekto z vedenia podniku prikázal, aby sudy z haly zmizli. Vyviezli ich do lesa v areáli podniku. Bolo to vtedy možné iste aj preto, že tento odpad sa pokladal za neškodný,“ hovorí.

V tom čase už pán Giláni viedol odbor technického rozvoja, kde pracoval od '69. do '77. roku.

Výrobu PCB v Chemku zastavili v '84. roku, po približne 20 rokoch.