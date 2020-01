Brekovčania našli na cintoríne spúšť. Poškodených je vyše šesťdesiat hrobov

Starosta upozorňuje na dlhodobý problém. Uvažuje o hliadkach.

20. jan 2020 o 12:20 Jana Otriová

BREKOV. Na cintoríne v Brekove v okrese Humenné vyčíňali vandali.

Brekovčania sú zhrození a rozhorčení.

Na hroboch svojich blízkych našli počas víkendu porozbíjané kovovo-sklenené svietniky, poškodené lampáše a tzv. večné svetlá.

Starostu Radoslava Nemca (nezávislý) na to telefonicky upozornila obyvateľka obce.

„Bola na cintoríne a zistila, že na niektorých hroboch sú poškodené svietniky. Videla, že sa tam hrajú deti, šmýkajú sa,“ hovorí.

Okamžite kontaktoval políciu a spolu s policajtmi prešiel časť cintorína.

„Zistili sme, že poškodených hrobov je veľmi veľa. Policajti privolali kriminalistického technika a iných kolegov, ktorí všetko zadokumentovali,“ dodáva.

Škoda nie je zatiaľ známa

Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová potvrdila, že poškodených bolo najmenej 63 hrobov.

„Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Humennom začal v tomto prípade trestné stíhanie pre prečin hanobenie miesta posledného odpočinku, kde páchateľovi zákon ukladá trestnú sadzbu odňatia slobody až na dva roky,“ povedala.

Presná škoda zatiaľ vyčíslená nie je.

Starosta Nemec: Problém je dlhodobý

Polícia zatiaľ páchateľa nepozná.

Starosta však podozrenie má.

Problém je podľa neho dlhodobý.

„Pravdepodobne to boli deti, ktoré si zrejme neuvedomili, že sa pohybujú na pietnom mieste. Opakovane upozorňujem rodičov a deti, ktorí bývajú v okolí cintorína, že to nie je miesto na hranie. V obci máme detské a multifunkčné ihrisko, ktoré môžu využívať. Je to ťažké,“ hovorí.

Ako negatívny príklad uvádza opravu fasády na dome smútku.

„Po dvoch mesiacoch sme zistili, že si tam niekto urobil párty. Zanechal tam plno odpadkov a po fasáde pokreslil smajlíky,“ hovorí Nemec.

Všetko doposiaľ riešil dohovormi s rodičmi.

Chcú kamery a hliadku

V obci nie je kamerový systém, hoci naň obec vlani žiadala príspevok.

„Uvažujeme s obecným zastupiteľstvom, že by sme na miestach ako cintorín, dom smútku a futbalové ihrisko umiestnili kamery z vlastných prostriedkov,“ zdôrazňuje.

Problematiku riešili na nedeľňajšom zhromaždení obyvateľov obce.

„Uvažujeme aj o zriadení dvojčlennej občianskej hliadky. Zareagujeme na výzvu splnomocnenca pre rómske komunity,“ dodáva starosta Nemec.

Brekovčania sú nespokojní

„Všetky lampáše sú porozbíjané, vandalizmus,“ hovorí Jozef Šepeľa a z tašky vysýpa zvyšky, čo z lampášov na siedmich hroboch jeho rodiny ostali.

Na páchateľov je riadne nahnevaný.

„Veď je to pietne miesto,“ krúti hlavou.

Helena Horváthová, ktorej ťahá na 87 rokov, si pri zničenom hrobe aj poplakala.

„Dala som tisícku na pomník pre manžela, dlhé roky som vdova. Celú noc som pre to nespala,“ hovorí.

„Nenapadlo by nám ísť sa hrať na cintorín, ale čo si z toho deti robia? Im je svet gombička,“ dodáva pani Anna.