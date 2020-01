Vlak Vojak Švejk bude toto leto premávať aj počas piatkov

Cestujúci získajú na oboch stranách hranice rôzne benefity.

17. jan 2020 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Sezónny prázdninový vlak Vojak Švejk cez Lupkovský tunel do Poľska bude premávať aj v piatky.

V Humennom sa na tom dohodli zástupcovia slovenských a poľských prepravcov na spoločnom stretnutí.

Na trať Medzilaborce – Lupkow sa osobné vlaky vrátili v lete 2017 po sedemročnej prestávke.

Vlak Vojak Švejk spojil Medzilaborce s poľskými mestami Sanok a Rzeszów.

Premával cez prázdninové víkendy do začiatku septembra.

V tomto roku sa perióda jázd vlakov rozšíri.

„Minulú sezónu jazdili štyri vlaky v sobotu a dva vlaky v nedeľu v júli a v auguste. Keďže sezóna bola úspešná a prepravili sme takmer 3000 ľudí, dohodli sme sa na rozšírení jázd vlakov aj na piatky,“ informoval po stretnutí vedúci oddelenia produktov diaľkovej a medzištátnej dopravy Železničnej spoločnosti Slovensko ZSSK) Marek Kasa.

Prvý vlak už na festival

Vlak vyrazí na koľajnice už v posledný júnový týždeň, aby dopravil cestujúcich na tradičný festival kultúry a športu v Medzilaborciach.

„Zavedieme nový pár vlakov pre tento festival. Odchod z Medzilaboriec do Sanoka bude o 21.00 hodine a o hodinu neskôr bude odchádzať do Rzeszówa, aby si návštevníci mohli vychutnať večerný program, ktorý býva najlákavejší z celého festivalového programu,“ vysvetlil Kasa.

Vlak prestane premávať až prvý septembrový víkend.

Pomôžu aj autobusy

Na rozšírení jázd vlaku majú veľký záujem obe strany, vrátane miestnych samospráv. Sľubujú si od toho rozvoj a podporu cestovného ruchu.

Medzilaborská samospráva už v tomto roku počíta s vyhliadkovým vláčikom v meste, ktorý turistom umožní lepšie spoznať mesto a jeho blízke okolie.

Jednoznačným ťahákom je Múzeum moderného umenia Andyho Warhola.

„Rokovali sme aj s Prešovským samosprávnym krajom. Má rozpracovaný variant prípojných autobusov zo stanice Medzilaborce cez Svidník do obcí s drevenými chrámami, ktoré sú zapísané v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Malo by to výrazne zatraktívniť cestovný ruch v tomto regióne a dotiahnuť pasažierov do vlakov,“ zdôraznil Kasa.

Vhodnými prípojmi sa do Poľska dostanú aj obyvatelia širšieho regiónu od Humenného až po Košice a Prešov.

Spokojní sú aj Poliaci

Poľským partnerom sa aktuálna spolupráca pozdáva.

„Na budúci rok plánujeme termíny ešte rozšíriť na dlhšie obdobie s možnosťou docestovať do Humenného a do Košíc,“ povedal Krzysztof Pavlak z Regionálnej dopravy v Rzesówe.

Zdôraznil, že aj poľská strana pripravuje pre cestujúcu verejnosť rôzne benefity.

„Cestujúci, ktorí sa preukážu cestovným lístkom, dostanú zľavy v múzeu v Sanoku. Sme na dobrej ceste a v budúcnosti to bude ešte lepšie,“ uzavrel.

Po stopách legendárneho vojaka

Románový hrdina spisovateľa Jaroslava Haška dobrý vojak Švejk podľa knižnej predlohy cestoval cez Humenné a Medzilaborce počas prvej svetovej vojny na front od Haliče.

Sochy s jeho podobizňou stoja od roku 2000 na železničnej stanici v Humennom a od leta 2018 aj v Medzilaborciach.

V Sanoku sedí vojak Švejk na lavičke v meste.