Architektonickú štúdiu Warholovho múzea prevŕtali vŕtačkou

Chystajú sa vstúpiť do 21. storočia.

28. dec 2019 o 0:00 Jana Otriová

MEDZILABORCE. Vskutku netradičným spôsobom v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) uviedli do života dve knihy.

Jednu prevŕtali vŕtačkou, druhú vypravili k čitateľom so striebornými iniciálami mena kráľa pop-artu.

Model múzea bol ako svadobná torta

Súčasťou inaugurácie nových obrazov v predvianočnom období vo Warholovom múzeu bolo uvedenie do života dvoch kníh.

Prvá publikácia MMUAW 2.0 je vlastne upgradovanou architektonickou štúdiou múzea.

„Rozhodli sme sa vypracovať architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie v spolupráci s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach. Publikácia popisuje prvotné vízie, ako by mohlo múzeum po rekonštrukcii vyzerať, upgrade 2.0. Vtedy sme ešte nevedeli, ba ani neverili, že sa nám nato podarí získať peniaze a podporu,“ povedal riaditeľ MMUAW Martin Cubjak.

Vláda schválila na rekonštrukciu múzea 7,1 milióna eur.

„Keď som videl fotografie z výjazdového zasadnutia vlády v Medzilaborciach, vyzeralo to ako na dobrej dedinskej svadbe. Model múzea stál v strede ako torta. Nakoniec to splnilo svoj účel. Pre nás to bola česť aj výzva,“ pridal sa Richard Kitta, prodekan Fakulty umení TU v Košiciach.

„Asi 80 percent nápadov a ideí, ktoré vznikli v prvopočiatočnom procese, sa pretavilo do konkrétnej technickej štúdie, do konkrétneho projektu. Táto kniha poskytuje veľmi reálny obraz, ako bude múzeum v roku 2022 vyzerať,“ dodal Cubjak.

Premyslený a kompaktný koncept

Warholovo múzeum na periférii Slovenska prežilo 28 rokov v špecifických architektonických priestoroch.