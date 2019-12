Invalidný dôchodca kúpil elektrický vozík, má s ním samé starosti

Predajca sa bráni, že zákazník bol o všetkom informovaný. Zvažuje právne kroky.

10. dec 2019 o 0:00 Jana Otriová

OHRADZANY. Keď Mária Kičinová, sestra dôchodcu Štefana Kačmára z Ohradzian v okrese Humenné, kupovala pred pár mesiacmi pre brata elektrický vozík, netušila, aké starosti im prinesie.

Po niekoľkých mesiacoch prestala fungovať spiatočka, reklamáciu im predajca neuznal a oprava ich stála takmer polovicu kúpnej ceny.

Firma z Prahy si žiadne pochybenie nepripúšťa a voči pani Márii zvažuje právne kroky.

Vozík videla v reklame

Mozgová príhoda uväznila Štefana Kačmára z Ohradzian v dome.

Dovtedy aktívny dôchodca a vášnivý hubár znášal úbytok fyzických síl veľmi zle.

Invalidný vozík, ktorý dostal, využíval málo, lebo bol odkázaný na cudziu pomoc.

„Stále sedel doma a plakal. Hovoril, že je už nepotrebný, že nepotrebuje taký život. V tomto roku v marci oslavoval sedemdesiatku. V televízii som videla reklamu na elektrické vozíky. Povedala som si, že keby sme dali celá rodina dokopy peniaze, mohli by sme mu jeden kúpiť. Dostal by chuť do života, vzpruhu,“ začína rozprávanie sestra pána Kačmára Mária Kičinová.

Rozhodla sa vozík od firmy so sídlom v Prahe objednať.

„Dohodli sme sa na cene vozíka 670 eur, za dvadsaťeurový príplatok ho prispôsobia tak, aby ho mohol používať. Povedali mi, že mám šťastie, že práve dnes v noci idú do Sniny, tak môžeme mať vozík hneď,“ opisuje priebeh telefonického rozhovoru z polovice marca.

Bolo treba platiť aj za dopravu

Pri doručení vozíka zažila rodina prvé prekvapenie a sklamanie.

Zistili, že vozík je používaný a bolo treba zaplatiť za dopravu.

„Šofér povedal, že máme zaplatiť 725 eur, že je v tom aj doprava. Aká doprava, keď v telke v reklame hovoria, že doprava je zdarma. Vraj si to mám vybaviť s vedením firmy,“ hovorí pani Mária.

Radosť z nového vozíka však prekryla i poruchu. Nesvietilo predné svetlo.

„Videla som bratovu radosť, ako ožil, keď dostal vozík,“ hovorí jeho sestra.

Reklamáciu neuznali

V polovici septembra na vozíku prestala fungovať spiatočka po druhom až treťom cúvaní.

Vtedy prišlo druhé sklamanie.

„Zavolal som si im, pretože bol ešte v záruke. Záruka je 12 mesiacov, v papieroch to je,“ hovorí pán Štefan.

„Šofér, ktorý vozík zobral na opravu, povedal, že tam treba vymeniť uhlíky. Po dvoch dňoch zavolali, že museli vymeniť motor a treba zaplatiť 300 eur. Neuznali reklamáciu, ani to, že vozík bol v 12-mesačnej záruke. Vraj bol používaný na nevhodnom teréne a odišiel motor,“ hovorí pani Mária.

„V reklame ukazujú, ako prechádza cez parky, po tráve, po obrubníkoch, priekopách, pomedzi regály v obchodoch. Teraz dokonca vyzývajú na kúpu ako darček, po snehu. Aký nevhodný terén? Veď brat s ním chodil len po dvore, po asfalte. Nikto nekupuje vozík, že by si ho dal do jedálne a pozeral naň,“ krúti hlavou.

Oprava stála polovicu kúpnej ceny

Aby neostali bez peňazí i vozíka a nemuseli platiť skladné, ktoré narastalo každým dňom, rozhodli sa opravu zaplatiť.

Vozík doviezli až po pol druha mesiaci.

Okrem 300-eurovej opravy museli zaplatiť aj dopravu, dokopy 372 eur.

„Bežne sa robí tak, že každú súčiastku, ktorú vymenia, vrátia. Nedoviezli ju, nedodali ani papier od toho, aký motor tam dali. Normálne sa priživujú na takýchto ľuďoch,“ myslí si pani Mária.

„Veľmi ma bolí, keď vidím, ako brat trpí. Preto som mu aspoň nejako chcela pomôcť, aby nabral trochu sebavedomia, že ešte nie je na odsúdenie, že sa môže prejsť, byť samostatný, aby ma nemusel každú chvíľu volať: príď a zavez ma niekam. Prvýkrát sme dali 725 eur, druhýkrát 372 eur. Dokopy je to 1097 eur. Vychádza to skoro na tri bratove dôchodky. Najviac ma mrzí, že sme museli zaplatiť za opravu takmer polovicu kúpnej ceny,“ dodáva.

Spoločnosť: Klient bol o všetkom informovaný

Pražská spoločnosť, ktorá Štefanovi Kačmárovi vozík predala, si žiadne pochybenie nepripúšťa.

„Naša spoločnosť predáva nové aj použité elektrické vozíky. Vždy klientom dávame možnosť výberu a vysvetľujeme rozdiely a výhody aj nevýhody daných produktov. Niektorí seniori nemajú dostatok finančných prostriedkov na obstaranie nového elektrického vozíka, a tak ponúkame aj použité, ktoré sú za tretinové ceny,“ napísala v stanovisku.

„Našich klientov o všetkom vopred informujeme. Pri kúpe sú riadne preškolení o ovládaní a používaní produktov, oboznámení s obsluhou a stavom vozíka a reklamačným poriadkom. Toto všetko potvrdzujú svojím podpisom na preberacom protokole, kde je všetko vypísané,“ píše sa ďalej.

„Pri odovzdaní mohol pán Krčmár vozík odmietnuť, alebo aj potom mohol odstúpiť do 14 dní od kúpnej zmluvy. Nič z toho sa nestalo. Aj keď reklamoval vozík mimo pravidiel reklamačného poriadku, pre vozík sme išli a prijali do servisu na kontrolu. Reklamačné oddelenie túto reklamáciu, bohužiaľ, neuznalo, a preto sme sa s pánom Kačmárom dohodli na spoluúčasti na oprave a doprave. Vopred bol pán Kačmár o tom telefonicky informovaný, s cenou aj postupom súhlasil. Aj toto mohol odmietnuť, ale tiež tak neurobil,“ dopĺňa spoločnosť v stanovisku.

Obrátia sa na právnikov

Predajca je presvedčený, že pani Kičinová sa snaží poškodiť jeho dobré meno.

„Celú záležitosť odovzdávame našim právnym zástupcom v Bratislave, aby ju dôkladne monitorovali. Ak pani Kičinová neprestane s „útokmi“ na našu spoločnosť, podnikneme patričné ​​kroky. Naša spoločnosť nepotrebuje podávať klamlivé informácie a snažiť sa silou mocou predať. Máme tisíce klientov a snažíme sa, aby boli spokojní,“ uzatvára.

Čo radí zdravotná poisťovňa „Konkrétny typ pomôcky určuje ošetrujúci lekár. Ten na základe zdravotného stavu rozhodne, čo pacientovi najviac vyhovuje. Zároveň je povinný informovať pacienta aj o možných doplatkoch. V prípade, že lekár odporučí pacientovi zdravotnícku pomôcku, ktorá podlieha schváleniu zdravotnou poisťovňou, vystaví žiadosť pre zdravotnú poisťovňu. V prípade, že poistenec nespĺňa podmienky na úhradu zdravotníckej pomôcky z verejného zdravotného postenia, môže požiadať o úhradu cez grantový program Bojovníci za zdravie, ktorý je určený na úhradu takej zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je bežne hradená zdravotnými poisťovňami,“ informoval Matej Štepianský zo zdravotnej poisťovne Dôvera.