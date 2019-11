Do Polonín vraj vypúšťajú tatranské medvede. Ochranári tieto chýry vyvracajú

Odborník sa odvoláva na genetický výskum.

22. nov 2019 o 17:08 Jana Otriová

Medvede láka potrava do blízkosti ľudských obydlí.(Zdroj: ilustračné - TASR)

STAKČÍN. Okresom Snina sa šíria chýry, že do Národného parku (NP) Poloniny vypúšťajú synantropné tatranské medvede.

Štátna ochrana prírody tvrdí, že ide o nepodložené a nepravdivé fámy.

Starosta Dinič: Vozia tu medvede

Keď sme nedávno písali o poprevracaných košoch v Novej Sedlici, starosta najvýchodnejšej obce v republike Vasiľ Dinič (Smer–SD) tvrdil, že je to robota medveďa kontajneráka, ktorý chodí po košoch k ľudským obydliam za potravou.

„Medveď tu bol skôr ako my, tak tu môže byť stále. Ešte ich sem aj navozia,“ reagoval vtedy.

A pridal vysvetlenie.

„Máme podozrenie, ľudia aj my, poľovníci, že každý problematický medveď v Tatrách skončí v Poloninách. My im to dokážeme a nachytáme ich pri čine,“ stál si za svojím tvrdením starosta.

Vozenie synantropných šeliem spod Tatier na východ zdôvodňoval aj tým, že miestne medvede doposiaľ po košoch nikdy nechodievali.

„To tu nikdy nebolo. To sú tie dovezené,“ povedal Dinič.

Podobne reagovali aj niektorí čitatelia na sociálnych sieťach.

Oficiálne vypustili pred rokmi medvedicu

Vypúšťanie tatranských medveďov v Poloninách odmietajú štátni ochranári aj aktivisti.

Zoológ Jozef Štofík zo Správy NP Poloniny vie o privezenej medvedici s dvoma mláďatami pred necelými 30 rokmi. Vtedy ju do Polonín vypustili oficiálne štátne lesy, nie ochranári.