Vyhrážal sa humenským poslancom. Vraj nebudú vybuchovať len autá, ale aj byty

Polícia už zistila podozrivého.

22. nov 2019 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Dvom poslancom mestského zastupiteľstva (MsZ) sa vyhrážajú vybuchnutím auta a bytu.

Človek, ktorý sa skrýva s veľkou pravdepodobnosťou za vymysleným profilom na sociálnej sieti, poslancom nielenže píše nenávistné komentáre, ale aj telefonuje.

Obaja sa obrátili na políciu. Tá v prípade začala konať.

Negatívne správy filtrujú

Poslanci mestského zastupiteľstva Martin Ruščanský a Tomáš Šudík (obaja z klubu Spájame sa pre Humenné) sú v poslaneckom zbore nováčikmi a patria k najmladším.

Komunikáciu na sociálnych sieťach považujú za prirodzenú formu kontaktu so svojimi voličmi a obyvateľmi mesta. S rizikom, že tak komunikujú aj s ľuďmi s falošnými profilmi a účtami, sú uzrozumení.

„Stretávam sa s rôznymi narážkami alebo názormi ľudí, pozitívnymi či negatívnymi. Chodia mi rôzne esemesky od niektorých ľudí, že ma vyštvú, vyženú z mesta. Je to bežné, stáva sa to viacerým poslancom. Negatívne správy sa snažím filtrovať. Keď však príde nejaká vyhrážka, ktorá môže zasiahnuť moju rodinu alebo môj život, už to beriem vážne,“ hovorí poslanec Ruščanský.

Ruščanský: Na sídlisku mám trvalý pobyt

Vyhrotenú komunikáciu s osobou, ktorá sa skrýva zrejme za falošným profilom, spustila nepravdivá informácia na jednom z humenských webov o participatívnom rozpočte.