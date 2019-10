Telo Bangladéšana, ktoré našli v Poloninách, už majú príbuzní

Pozostatky putovali z Bratislavy cez Nemecko do Londýna a následne do Bangladéša.

8. okt 2019 o 0:00 Jana Otriová

STAKČÍN. Telesné pozostatky 36-ročného Bangladéšana už z domu smútku v Stakčíne v okrese Snina odviezli.

Mŕtve telo muža bez dokladov začiatkom septembra náhodou našiel turista v lesoch nad Starinou.

Po medializácii sa ozvali príbuzní a priatelia muža z Bangladéša.

Do Stakčína ho prišli identifikovať strýko i rodinní priatelia z Anglicka.

Potvrdili, že ide o 36-ročného Bangladéšana, bankového manažéra, otca trojročnej dcéry.

Rodine sa naposledy ozval koncom augusta z ukrajinskej Odesy, kde pracoval v call centre.

„Spolu s jeho manželkou sme po celý čas dúfali, že leží niekde v nemocnici a bude v poriadku. Moja posledná nádej bola, že je to niekto iný. Bohužiaľ, smutná správa sa potvrdila, nemôžem tomu uveriť,“ povedala rodinná priateľka Suruja Begum po identifikácii mŕtveho v Stakčíne.

Príčinu smrti odhalila pitva

Okolnosti smrti muža zostávajú pre rodinu záhadou.

Polícia prípad prešetruje ako prečin usmrtenia. Príčinu smrti už pozná.

„Bola vykonaná súdno-lekárska pitva, na základe ktorej bolo zistené, že bezprostrednou príčinou smrti bolo kardiorespiračné zlyhanie pri podchladení,“ informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Rodina predložila aj splnomocnenie

Telesné pozostatky nebohého muža ležali v chladiacom zariadení v dome smútku v Stakčíne niekoľko dní.

Starosta Miroslav Bober (Smer) ich vydal až po predložení potrebných dokumentov.

„Pozostalí vybavili tiež splnomocnenie priamo od rodiny z Bangladéša cez ich nemeckú ambasádu v Berlíne. Telesné pozostatky prevzala pohrebná spoločnosť z Bratislavy, ktorá ich letecky prepravila cez Nemecko do Londýna a následne do Bangladéša,“ povedal.

Zdôraznil, že všetky náklady spojené s uložením tela v dome smútku uhradila rodina prostredníctvom pohrebnej spoločnosti.

„Sme radi, že sme takto pomohli rodine zosnulého, aby sa dostal domov a bol pochovaný podľa miestnych zvyklostí,“ dodal.

Neznámych pochovajú na obecnom cintoríne

Ak by telo ostalo v dome smútku dlhšie, samospráva by musela pristúpiť k pochovaniu.

„Keďže nemáme mraziace zariadenie, nebolo by únosné držať telo takto dlhšie, museli by sme ho pochovať alebo previezť do iného zariadenia, ktoré je vybavené na nižšie teploty,“ vysvetlil starosta.

Na obecnom cintoríne je vyčlenené miesto, kde pochovávajú ostatky neznámych osôb, nájdených v katastri obce.

„Dnes ich tam máme päť. Na hroboch nie sú kríže, lebo nevieme, akého vierovyznania sú zosnulí. V jednom prípade sa stalo, že bol zosnulý identifikovaný. Jeho pozostatky boli exhumované a prevezené do domovskej krajiny, do Pakistanu,“ uzavrel Bober.