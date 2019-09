Les, kde hniezdil orol krikľavý, vyrúbali aj napriek upozorneniu úradu

Zákaz ťažby bol vydaný až po vyše 8 mesiacoch od podania podnetu.

21. sep 2019 o 0:00 Jana Otriová

OĽKA. V katastrálnom území Nižnej Oľky v lokalite Hora v Medzilaborskom okrese vyrúbali les.

V lokalite hniezdil orol krikľavý.

Prípadom sa zaoberá polícia. Zatiaľ nikoho neobvinila.

Orlom sa darilo

Občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku monitoruje populáciu chráneného orla krikľavého v Laboreckej vrchovine dlhodobo.

„Máme informáciu aj o hniezdení tohto páru orlov. Do roku 2017 hniezdil priamo v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina. O rok neskôr sa presunul približne necelý kilometer od hranice chráneného územia. Práve to je to miesto, kde došlo k ťažbe,“ hovorí Boris Maderič z Ochrany dravcov na Slovensku.

Vlani pár úspešne vyviedol jedno mláďa.

Od augusta do mája

Združenie Ochrana dravcov na Slovensku podalo ešte vlani 30. augusta podnet na Okresný úrad v Medzilaborciach, na odbor starostlivosti o životné prostredie, aby zabezpečil ochranu hniezdnej lokality.

V októbri okresný úrad vydal písomné upozornenie spoločnosti, ktorá v lokalite hospodári a ťaží drevo, že tam hniezdi orol krikľavý.

Úrad mal následne vydať rozhodnutie o zákaze a obmedzení hospodárskej činnosti v danej lokalite.

„Vydal ho až v máji tohto roku na nátlak občianskeho združenia Aropaňe a Štátnej ochrany prírody SR. Existovala zrejmá obava, že sa v lokalite bude ťažiť,“ pokračuje Maderič.

V marci a v apríli sa tak aj stalo.